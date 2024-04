World of Warcraftin The War Within -laajennuksen beetarekisteröinti on nyt auki

Pelaajat voivat nyt rekisteröityä World of Warcraftin seuraavan laajennuksen beetatestiin.

Myöhemmin tänä vuonna julkaistava The War Within on ensimmäinen kolmesta World of Warcraft -laajennuksesta, jotka julkistettiin BlizzConissa viime marraskuussa. Se on osa The Worldsoul Saga -kokonaisuutta, jota kuvaillaan "eeppiseksi tarinaksi, joka juhlistaa World of Warcraftin kahtakymmentä ensimmäistä vuotta ja luo uuden perustan Azerothin tulevaisuudelle". The War Withinin lisäksi kaksi muuta saagaan kuuluvaa tulevaa laajennusta ovat Midnight ja The Last Titan.

World of Warcraft The War Within -beetatestiin rekisteröityneet pelaajat saavat mahdollisuuden tulla kutsutuksi mukaan läpi koko testijakson. Varmuutta mukaanpääsystä ei siis kuitenkaan valitettavasti ole. Mukaan voi ilmottautua tästä.

"Kun ilmoittaudut beetatestiin, pääset matkustamaan läpi ennennäkemättömien maanalaisten maailmojen, jotka ovat täynnä piilotettuja ihmeitä, ansaitsemaan uuden Earthen-liittolaisrodun luottamuksen ja kohtaamaan muinaisen pimeydessä vaanivan pahan", Blizzard julistaa.

Beetarekisteröinti-ilmoituksen mukaan The War Within -laajennus on saatavilla viimeistään 31. joulukuuta 2024. Myös World of Warcraft Cataclysm Classic päivättiin virallisesti viime viikolla.