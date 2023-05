Pyysin tekoälyä listaamaan kaikkien aikojen parhaat pelit – ei tämä listaus liene kovin kaukana totuudesta?

Petri Katajan blogi

Tekoäly on täällä, halusi sitä tai ei.

Kyseinen teknologia hyppii koko ajan eteenpäin isompia sekä pienempiä harppauksia, minkä lisäksi näihin sovelluksiin pääsevät käsiksi kaikki normitallaajatkin.

Mukaan lukien minä! Päätinkin siis ottaa asiakseni selvittää tekoälyn avulla sen, mitkä ovat parhaat "ikinä-koskaan" julkaistut videopelit.

Chattibotti, valitsen sinut

Otin selvitystyön avuksi ChatGPT:n, jolle voi esittää kysymyksiä ja muuta pulputusta, vieläpä täysin suomeksi. Pyysinkin siis kyseistä älyvärkkiä laatimaan kokoon listan videopelien parhaimmistosta, ja vastauksen laatimisessa ei montaa hetkeä nokka tuhissut.

Tekoäly kuitenkin painotti, että kyseinen lista ei ole absoluuttinen, vaan se saattaa vaihdella henkilöstä riippuen. "Kaikkien aikojen parhaiden videopelien lista on subjektiivinen ja vaihtelee mieltymysten mukaan. Kuitenkin on olemassa useita pelejä, jotka ovat saavuttaneet laajan tunnustuksen ja ylistystä sekä vaikuttaneet pelialaan merkittävästi", kertoi ChatGPT.

Selvä homma, kiitos tiedosta!

Ja se lista

ChatGPT:n listaamat pelit perusteluinensa näyttävät seuraavanlaisilta.

---

1. Super Mario Bros. (1985) - Ikoninen tasohyppelypeli, joka asetti standardit pelien suunnittelulle ja luovuudelle.

2. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) - Seikkailupeli, joka toi avarat 3D-maailmat ja innovatiivisen pelattavuuden pelikonsolimaailmaan.

3. Tetris (1984) - Yksinkertainen mutta addiktiivinen pulmapeli, joka on levinnyt monille eri alustoille ja sukupolville.

Super Mario Bros. -klassiko 8-bittiseltä Nintendolta

4. Minecraft (2011) - Avoin maailma ja luovuuden ilmentymä, jossa pelaajat voivat rakentaa omia maailmojaan ja kokea seikkailuja.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) - Massiivinen avoimen maailman roolipeli, jossa pelaajat voivat tutkia valtavaa fantasiamaailmaa ja suorittaa lukemattomia tehtäviä.

6. Grand Theft Auto V (2013) - Rikollisuuteen keskittyvä avoimen maailman peli, jossa on syvä tarina, monipuolinen pelattavuus ja vaikuttava yksityiskohtainen virtuaalinen kaupunkiympäristö.

Grand Theft Auto V on myynyt kuin häkä.

7. The Last of Us (2013) - Kriitikoiden ylistämä tarinavetoinen toimintaseikkailupeli, joka tarjoaa koskettavan tarinan ja intensiivisen pelikokemuksen.

8. Super Mario 64 (1996) - Merkittävä peli, joka toi Super Marion kolmiulotteiseen maailmaan ja avasi tien modernien 3D-tasohyppelypelien kehitykselle.

9. Metal Gear Solid (1998) - Stealth-toimintapeli, joka on tunnettu monimutkaisesta tarinastaan, taktisesta pelimekaniikastaan ja elokuvamaisesta esityksestään.

10. World of Warcraft (2004) - Massiivinen monen pelaajan online-roolipeli, joka on vaikuttanut pelialaan ja yhteisöihin vuosien ajan tarjoten syvän ja laajan pelimaailman.

The Last of Us, nyt tuttu myös televisiosta.

---

Siltä se lista näyttää. Näin ensisilmäilyllä tämä kattaus ei aiheuta vastaan väitettävää, joskaan World of Warcraftia en ole henkilökohtaisesti kokeillut.

Kymmenikkö on sen verran suosittu, että hitusenkaan peleihin perehtynyt kyllä tunnistaa niistä jokaisen nimen.

Ei tosiaan aiheuta päänpudistuksia näin ensikatsomalta. Taitaa se tekoäly jotain tietää?

