Xbox Series X Phil Spencerin tehokäytössä – taaksepäin yhteensopivuus jo hyvällä mallilla

Phil Spencer on avautunut Gamertag Radio -lähetyksessä suhteestaan kotiin rahtaamaansa Xbox Series X -konsoliin.

Xbox-pomon mukaan laite on aktiivikäytössä lähinnä testaamisen vuoksi. Spencer kuitenkin paljastaa ylpeänä, että tuleva masiina on korvannut jo nykyisen Xbox Onen talouden ykköskonsolina. Parannusta entiseen on havaittavissa ainakin latausajoissa.

Spencer mainitsee yhdeksi tehtäväkseen kasata mahdollisimman kattavaa listaa Series X:llä toimivista menneiden laitesukupolvien peleistä – näitä onkin miehen mukaan jo roppakaupalla. Mahdollisimman täydellinen taaksepäin yhteensopivuus onkin korkealla Microsoftin tavoitelistalla, sillä ilmeisesti aivan kaikki Xbox Onella rullaavat pelit (Xbox, Xbox 360, Xbox One) on tarkoitus saada nätisti myös Series X:lle.

Xbox Series X julkaistaan loppuvuodesta, aivan tarkkaa päivää ei ole vielä paljastettu.