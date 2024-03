Xboxin Partner Preview -lähetys esittelee keskiviikkona muun muassa Capcomin ja EA:n tulevia pelejä – trailereita luvassa täyden tusinan verran

Xboxin Partner Peview -lähetys julkistettiin yllättäen jo kuluvan viikon keskiviikolle.

Xbox Wire -uutissivuston mukaan näytillä ovat ainakin EA:n julkaisema Tales of Kenzera: Zau, Capcomin Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sekä Nexonin The First Berserker: Kazan. Muitakin nimikkeitä on käsittelyssä niin Xboxille, Windowsille kuin Game Passiinkin. Yli tusina traileria sisältävälle lähetykselle on lupailtu kestoa noin 30 minuutin verran.

Partner Preview -lähetyksen äärelle voi virittäytyä keskiviikkona kello 20:00 YouTubessa tai Twitchissä. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.