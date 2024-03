Skull and Bones on jo alennuksessa – hinnanpudotus vain kolme viikkoa julkaisun jälkeen

Ubisoftin Skull and Bones -toimintaseikkailun hintaa on alennettu merkittävästi alle kolme viikkoa julkaisun jälkeen.

Skull and Bones julkaistiin pitkän ja ongelmallisen kehitystyön jälkeen vihdoin helmikuun 16. päivänä noin 70 euron hintaan (79.95€ PlayStationilla). Monet jälleenmyyjät ovat kuitenkin jo laskeneet pelaajakansan kovin korkeana pitämää hintaa. Merirosvoseikkailu on tarjolla useassa kauppapaikassa jopa 30 prosentin alennuksella.

Ubisoftilta kysyttiin julkaisua edeltäneen tulospuhelun aikana, miksi Skull and Bonesin hinta päätettiin asettaa niin korkealle ja täten vaarantaa pelaajamäärä. Ubisoftin toimitusjohtaja Yves Guillemot vastasi, että Skull and Bones ansaitsi olla täysihintainen peli laajuutensa vuoksi. "Se on todella kattava, kolminkertainen... nelinkertainen A-peli, joka kantaa pitkällä tähtäimellä", Guillemot vakuutti.

Skull and Bonesin oli alun perin tarkoitus olla Ubisoftin ensimmäinen "70 dollarin peli". Sen viivästyminen kuitenkin asetti viime joulukuussa ilmestyneen Avatar: Frontiers of Pandoran pelitalon ensimmäiseksi korotetun hinnan peliksi. Tosin myös Avatarin hinta putosi roimasti jo kahden viikon sisään julkaisusta.

Lisää aiheesta: