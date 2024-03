Kurt Russellin tähdittämästä kulttielokuvasta työstetään videopeliä, mikäli verkkoon vuotaneita kuvia on uskominen

Vuotoja, niitähän pelialalla nykyään piisaa. Nyt yksi sellainen käsittelee Kurt Russellin vuonna 1981 tähdittämän Escape from New York -elokuvan (suomeksi Pako New Yorkista) potentiaalista peliversiota.

Internetin syövereihin on nimittäin putkahtanut kosolti kuvamateriaalia, joka esittää filmiin perustuvaa konseptitaidetta. Kummasteltavana on muun muassa vihollishahmoja ja ympäristöjä itse Snake Plissken -päähahmoa unohtamatta.

Pelin väitetään olevan työn alla tanskalaisella Slipgate Ironworks -studiolla, mutta mitään virallista vahvistusta asiasta ei ole. Studion on kuitenkin määrä piakkoin ilmoittaa tulevasta nimikkeestään, joten kyseessä voi hyvinkin olla kuvissa esitelty tuotos.

Kuvamateriaalia on ohessa muutamat kappaleet, mutta isomman määrän niitä pääsee katsomaan tämän linkin kautta (klik).

