Yhteistyöräiskintä Aliens: Fireteam julkaistaan tulevana kesänä – ensitraileri ja 25 minuuttia pelikuvaa tarjolla

Vanha kunnon Alien-lisenssi taipuu tulevana kesänä uuden räiskintäpelin kivijalaksi.

Aliens: Fireteam sijoittuu tarinallisesti 23 vuotta alkuperäisen Alien-trilogian jälkimaininkeihin. Pelaaja heitetään Colonial Marine -soltun haarniskaan joko kahden tosielämän- tai tekoälykaverin rinnalle. Hahmoluokkia on valittavissa viisi, minkä lisäksi omaa sotilasta voi kustomoida eri tavoin. Tarjolla on neljä eri kampanjaa, jotka on kyllästetty parillakymmenellä vihollistyypillä – elokuvasarjasta tutuilla ja täysin uusilla. Pelikuvaa voi katsastaa uutisen lopusta peräti 25 minuutin verran, kiitos IGN:n.

Cold Iron Studiosin kehittämä Aliens: Fireteam julkaistaan kesän mittaan PC:lle (Steam) sekä menneen ja nykysukupolven Xbox- ja PlayStation-konsoleille.