Seuraavan Alien-elokuvan ohjaa Fede Alvarez – 84-vuotias Ridley Scott jatkaa tuottajan roolissa

The Hollywood Reporter kertoo seuraavan Alien-elokuvan olevan työn alla.

Ensimmäisen Alienin sekä esiosat Prometheus ja Alien: Covenant ohjannut Ridley Scott hääräilee edelleen mukana kuvioissa, joskin tällä kertaa tuottajan roolissa. Ohjaajaksi pestattu Fede Alvarez on Alien-rainojen suuri ystävä ja huhujen mukaan miekkonen onkin tarjonnut ideaansa Scottille jo vuosia takaperin. Viime vuonna projekti kuitenkin sai vihdoin ohjaajaveteraanin myönnytyksen ja homma on lähtenyt rullaamaan kohti toteutumista. Elokuva ei The Hollywood Reportertin lähteiden mukaan liity suoraan vuonna 1979 startanneen sarjan aiempiin osiin.

20th Century Foxin ostanut Disney on herättelemässä kaikkien tuntemia xenomorfeja henkiin myös television puolella. Vielä virallista nimeään odotteleva sarja on ollut esituotantovaiheessa jo reilun vuoden ajan kuvausten käynnistyessä näillä näkymin ensi vuoden aikana.

Alien elää ja voi hyvin myös pelipuolella. Työn alla on ainakin Aliens: Dark Descent -tiimiräiskintä, jota tosin kontrolloidaan yhden pelaajan toimesta. Cold Iron Studiosin kehittämä Aliens: Fireteam Elite puolestaan julkaistiin viime vuonna. Kahdeksan vuoden takainen Alien: Isolation taitaa kuitenkin edelleen olla se kehutuin peli aiheeseen liittyen.

Lisää aiheesta: