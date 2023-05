Ysäriklassikko Cliffhanger tulee takaisin: Sylvester Stallone palaa Renny Harlinin hittielokuvan maisemiin

Kultaisella 90-luvulla hitiksi kohonnut Cliffhanger on saamassa jatkoa, kertoo Variety.

Suomen Hollwood-ylpeys Renny Harlin ja Cliffhanger nostivat Oscarin ja Stop! Or My Mom Will Shootin kaltaisilla elokuvilla pahasti ryvettyneen Sylvester Stallonen takaisin parrasvaloihin vuonna 1993. Italian Alpeilla kuvattu toimintaräime lukeutuukin Rocky-luojan kovimpiin hitteihin. Eeppisen trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Stallone palaa ikoniseen Gabe Walkerin rooliinsa toistamiseen, sillä Cliffhangerille työstetään reboot-henkistä jatko-osaa. Ohjaajaksi on varmistunut Ric Roman Waugh, mies Angel Has Fallenin ja Greenlandin takaa. Vaikka Stallone onkin itseoikeutetusti mukana kuvioissa, pääosassa nähdään vielä hakusessa oleva näyttelijä – roolistakaan ei ole toistaiseksi kerrottu yksityiskohtia. Käsikirjoittajana toimii Mark Bianculli. Projektin julkaisuaikataulua ei ole toistaiseksi kerrottu.

Stallonea pitävät kiireisenä tällä hetkellä ainakin kuluvalla viikolla ensi-iltansa saava Guardians of the Galaxy Vol. 3, syksylle ajoittuva The Expendables 4 sekä televisiosarja Tulsa King.