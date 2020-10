Ei perheen pienimmille: Rambon debyytti Mortal Kombat 11:ssa on tuoreen videon perusteella perin verinen

Kuten uutisoimme kaksi viikkoa sitten, on punaväritteiseen Mortal Kombat 11:een tulossa vielä kolme uutta hahmoa. Yksi näistä mätkijöistä on itse elokuvista tuttu Rambo, josta on nyt saatu ensimmäistä varsinaista pelikuvaa.

Tulevaa hahmoa ja tämän liikkeitä esittelevä traileri on juuri julkaistu, eikä menoa voi suositella perheen pienimmille. Liikkuvaa kuvaa voi katsoa alempaa.

Rambo saapuu Mortal Kombat 11:een osana erikseen kaupiteltavaa Kombat Pack 2 -pakettia, joka tuo pelattavaksi Sylvester Stallonen ääninäyttelemän rymistelijän lisäksi pelisarjan aiemmista osista tutut Rain- ja Mileena-mätkijät.

Kombat Pack 2 julkaistaan päivämäärällä 17.11., jolloin myyntiin saadaan myös Mortal Kombat 11 Ultimate, alkuperäispelin sekä kaiken mahdollisen lisäsisällön yhteen niputtava kokonaisuus.

