Kotimainen Taraske-bändi fiilistelee Breath of the Wildin hengessä – näyttävä Tuulen henkäys -musavideo nyt katsottavissa

Kotimainen Taraske-orkesteri julkaisi tällä viikolla Tuulen henkäys -kappaleeseen musiikkivideon, joka fiilistelee The Legend of Zelda: Breath of the Wildin hengessä.

Progahtava Tuulen henkäys -biisi on saanut yhtyeen mukaan inspiraationsa The Legend of Zelda -pelisarjan tuoreimmasta osasta. Myös musiikkivideolla yhdistellään bändin kuvaamaa materiaalia Breath of the Wildin eteerisiin maisemiin erilaisia kuvaus- ja videoefektikeinoja käyttäen.

Vuonna 2020 perustetun porvoolaisbändin jäsenistöstä erityisesti kitaristi Junde Hietanen ja laulaja Sara Malve-Ahlroth tunnustautuvat suuriksi Breath of the Wildin faneiksi, ja he odottavatkin jo vesi kielellä toukokuun 12. päivä ilmestyvää jatko-osaa Tears of the Kingdomia.

Taraske on julkaissut tähän mennessä yhden albumin sekä neljä singleä. Yhtyeen tuotantoon voi tutustua esimerkiksi Spotify-suoratoistopalvelussa.

Taraske-yhtyeeseen kuuluvat:

Sara-Malve Ahlroth: Laulu, koskettimet, huilu

Junde Hietanen: Kitara, taustalaulu

Aleksi Hakala: Lyömäsoittimet

Erik Hippi: Saksofoni

Kaitsu Appel: Basso