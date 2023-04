Microsoftin ja Activision Blizzardin fuusioituminen on estetty Iso-Britannian viranomaisten toimesta

Iso-Britannian kilpailu- ja markkinaviranomainen CMA on estänyt Microsoftin ja Activison Blizzardin välisen yrityskaupan.

Microsoftin ja Activision Blizzardin ounasteltu fuusioituminen otti ison askeleen taaksepäin, kun jo useiden kuukausien ajan ostoa tutkinut CMA kertoi tiedotteessaan laittavansa kaupalle stopin pilvipalvelumarkkinoihin liittyviin huolenaiheisiin vedoten.

Aiemmin tänä vuonna CMA:n tutkintalistalla oli myös kilpailun vaarantuminen siitäkin huolimatta, että Microsoftin on kerrottu neuvottelevan taukoamatta muiden yhtiöiden pilvialustojen kanssa muun muassa Call of Dutyyn liittyen. Vasta muutama viikko sitten CMA kavensi "huolilistaansa" hyväksyen Microsoftin antamat todisteet siitä, ettei amerikkalaisyhtiö ryhdy poistamaan esimerkiksi juuri Call of Duty -sarjaa muilta alustoilta.

Britannian viranomainen on ensimmäinen taho, joka on estänyt sopimuksen syntymisen. Hyväksyneiden joukossa puolestaan on muun muassa Brasilia, Chile, Japani, Serbia, Saudi-Arabia ja Etelä-Afrikka. Microsoft tarvitsee hyväksynnän vielä ainakin Euroopan komissiolta sekä Kiinan valtionhallinnon markkinajärjestelmältä (SAMR). Yhdysvaltain kauppakomissio (FTC) on sekin näillä näkymin kieltämässä diilin synnyn, joskin Microsoft yrittää huhujen mukaan saada sopimuksen maaliin ilman FTC:n hyväksyntää. Näin ollen FTC:n olisi haettava kieltomääräystä suoraan amerikkalaiselta liittotuomioistuimelta.

Microsoftin lakiasiainjohtajana aiemmin vaikuttanut ja vuodesta 2015 alkaen yhtiön presidenttinä toiminut Brad Smith on vihjaillut, ettei asia tule jäämään tähän, vaan yhtiö valmistautuu tarvittaessa isoon, kalliiseen ja työlääseen oikeustaisteluun. Tämä siitäkin huolimatta, että CMA:n päätöksiä on käännetty päälaelleen menneinä vuosina äärimmäisen harvoin. BBC:lle mies kuvaili tuntojaan toteamalla päätöspäivän olleen Microsoftin historian synkin päivä Britannian puolella, minkä lisäksi hän totesi CMA:n päätöksen tekevän maalle hallaa.

Activisionin toimitusjohtaja Bobby Kotick pöyristyi odotetusti päätöksestä ja reagoi tilanteeseen lähettämällä henkilöstölleen alla olevan sähköpostiviestin, jonka Windows Central julkaisi verkkosivuillaan.

Mikä on Microsoftin seuraava siirto? Sen näyttää vain aika, mutta on selvää, että CMA:n kielteinen päätös on massiivinen kapula amerikkalaisyhtiön rattaissa.