Julkaisija Raw Fury ja kehittäjä Out of the Blue ilmoittivat Call of the Sea -seikkailupelin PlayStation 5- ja PlayStation 4 -versioiden ilmestyvän ​​11. toukokuuta. Julkistustrailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Call of the Sea julkaistiin ensimmäisen kerran Xbox Onelle, Xbox Seriesille ja PC:lle Steamin sekä GOG:n kautta joulukuussa 2020. Peli lisättiin myös Xbox Game Pass -valikoimaan niin konsolille kuin PC:llekin.

KonsoliFINin Call of the Sea -arvostelun voi lukea täältä.