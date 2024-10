Äänekästä ilmavuutta – Testissä Turtle Beach Atlas Air -kuulokkeet

Kuulokevalmistajien tuotekehitys- tai varsinkaan markkinointipalavereissa ei liene aina helppoa. Miten lanseerata seuraava uutuustuote markkinoille, jotka ovat jo ennestään täynnä laadukkaita vaihtoehtoja käytännössä jokaiseen lähtöön ja hintaluokkaan. Turtle Beachin tuorein tulokas ottaa ilmavuuden ja tietynlaisen keveyden keihään kärjikseen, kun ostajia houkutellaan Atlas Air -luurien voimin raottamaan kukkaroidensa nyörejä vajaan 200 euron verran.

Ilmavalla otteella

Avoimen rakenteen kuulokkeet on kieltämättä osuvasti nimetty. Pelkistetyn kevyt rakenne ja erittäin pehmeät korvatyynyt tekevät niistä erittäin mukavat käyttää pidempiäkin aikoja. Sanomaa korostetaan pienillä yksityiskohdilla, esimerkiksi pannan säätömekanismi on toteutettu kankaan ja tarranauhan yhdistelmällä perinteisen muovipatentin sijaan. Kuulokkeet myös istuvat ainakin testiporukan erikokoisten päiden ympärille suorastaan loistavasti.

Atlas Airit toimivat langattomasti niin PlayStation 5:llä, PC:llä kuin myös Nintendo Switchillä. Yhdistämistä varten mukana toimitetaan tuttuun tyyliin USB-lähetin, joka on onneksi keskivertoa kompaktimman kokoinen. Mitään ylimääräisiä asennustemppuja eri laitteilla ei tarvita, sillä signaali syntyy käytännössä välittömästi. Yhteys pysyy lisäksi kiitettävän häiriöttömänä pidemmänkin matkan päästä, kuten Turtle Beachin aiemmillakin tuotteilla on ollut tapana.

Kehut saa myös akunkesto, sillä valmistajan lupailemaan 50 tunnin lukemaan on testien perusteella uskoa. Mitään hienoja lataustelakoita ei ikävä kyllä hintaan kuulu, mutta mukaan suodaan virran syöttöä varten USB C -kaapeli, mikäli niitä ei taloudesta jo riittämiin löydy.

Pieniä suunnittelukukkasia

Manuaalin ja suojapussin ohella muita paketista paljastuvia tykötarpeita ovat irrotettava mikrofonin puola sekä 3,5 millin plugilla varustettu audiokaapeli, jonka avulla kuulokkeita voi käyttää minkä tahansa kyseistä liitäntää hyödyntävän laitteen kanssa. Toisin sanoen luurit saa toimimaan langallisena myös esimerkiksi Xboxilla.

Piuhallisena versiona äänenvoimakkuuden säätö ei tapahdu vasemman kuulokekupin helppokäyttöisestä rullasta, vaan suoraan johtoon integroidun rimpulasäätimen kautta. Tämä aiheutti alkuun pientä hämmennystä ja jopa vilkaisun minikokoiseen ohjekirjaan.

Yksi suunnittelun kukkanen ilmenee PlayStation 5:llä. Mikäli USB-lähetin on konsolissa kiinni, siirtyy äänilähde aina oletuksena kuulokkeisiin – ilman, että luurit ovat edes päällä. Talouden muut langattomat tuotteet eivät ole moiseen sortuneet ennen kuin itse kuulokkeisiin laitetaan virta. Audiovalinta on toki yksinkertainen vaihtaa konsolin pika-asetuksista, mutta kyseessä on silti jonkinlainen kauneusvirhe muuten erinomaisesti toimivassa kokonaisuudessa.

Erinomainen jokapaikan höylä

Muilta osin Atlas Aireista on vaikea keksiä moitittavaa. Erinomainen ja kiitettävän yksinkertainen käyttöergonomia kielii mietitystä kokonaisuudesta. Kylkiä ei vuorata täyteen turhalla näppäinviidakolla, vaan mukana on pelkästään oleelliset toiminnot, joiden hyödyntäminen käy luontevasti. Laite tukee myös perinteistä bluetooth-yhteyttä, ja moodien välillä voi hypätä näppärästi lennosta. Mikäli kuulokkeisiin paritettu puhelin sattuu soimaan kiivaan pelisession keskellä, onnistuu äänilähteen vaihto vaivattomasti.

Äänenlaatua voisi kuvailla ennen kaikkea tasapainoiseksi. Yliampuvista bassoista tai tärykalvot räjäyttävistä rymistyksistä nauttiville lienee markkinoilla parempiakin vaihtoehtoja, mutta luonnollista audiomaailmaa arvostaville Atlas Air takuuvarmasti toimii. Tilaäänet toistuvat elävästi, ja erityisesti PC-pelaajia kosiskellaan 24-bittisen audion tuella.

Atlas Air on ehdottomasti harkinnan arvoinen vaihtoehto, mikäli hakusessa ovat monipuoliset ja laadukkaat kuulokkeet

Ostopäätöstä tehdessä kannattaa kuitenkin huomioida kuulokkeiden avoin rakenne. Pelaajaa ympäröivät elämän äänet kantautuvat kuppien läpi tehokkaasti, mikä on käyttäjästä riippuen loistava tai kamala ratkaisu.

Näin perheellisen näkökulmasta on eittämättä positiivista, että samalla pystyy olemaan osittain läsnä, vaikka luurit ovat korvilla. Täydellistä eristäytymistä ja sitä kautta immersiota hakevien mielipide asiasta lienee täysin päinvastainen.Tämän seikan tiedostaen Atlas Air on ehdottomasti harkinnan arvoinen vaihtoehto, mikäli hakusessa ovat monipuoliset ja laadukkaat kuulokkeet, jotka kytkeytyvät saumattomasti useamman laitteen kaveriksi.