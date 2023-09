Ufopelien kuningas on täällä taas – testissä Xenonauts 2

Vuonna 2014 julkaistu Xenonauts toi vanhan kunnon UFO-sarjan 2010-luvulle. Kyseessä ei ollut remasterointi tai jatko-osa, mutta rakkaus lajityypin legendoihin näkyi kokonaisuudessa tunnelmaa ja ulkoasua myöten. Kesällä 2023 Steamin Early Accessiin ilmestynyt Xenonauts 2 jatkaa samalla hyväksi havaitulla linjalla. Ja miksipäs ei, sillä faneja tuntuu löytyvän.

The scifijuoni

On vuosi 2009. Kylmä sota jatkuu, ja Berliinin muuri on yhä pystyssä. Tämän ikävän tilanteen lisäksi Maata väijyy ihmiskunnan ulkopuolinen uhka. Varjoissa toimivan riippumattoman organisaation tehtävänä on suojella planeettaamme tuolta alati kasvavalta vaaralta.

Samassa voimme todeta, että ihmisen pahin uhka on toinen ihminen, sillä niin sanotut ”puhdistajat” toimivat keskuudessamme suoraan alieneiden vallan alla aiheuttaen kaikenlaista harmia.

Maailman valtiot luottavat organisaation kykyyn hoitaa ongelmat, mikä näkyy suoraan niiden myöntämässä rahoituksessa. Huonosti hoidettu alue tai manner johtaa nopeasti ikävään budjettivajeeseen.

Johtaja emerges

Pelaajan vaatimaton tehtävä on johtaa maapalloa suojelevaa organisaatiota. Työnkuvaan sisältyy muun muassa uusien työntekijöiden palkkaus, salaisten tukikohtien rakennus, tutkimusosaston johtaminen sekä raskaiden päätösten tekeminen. Päätösten raskautta ei voi tarpeeksi korostaa. Kaiken tämän kruunuksi kunnon johtaja vie tietysti joukkonsa vuoropohjaiseen taisteluun kohtaamaan verenhimoiset valloittajat.

Kuulostaa ehkä uuvuttavalta, mutta lienee sanomattakin selvää, että ihmiskunnan turvallinen jatkuminen on palkinnoista suurin. Jokaisen on siis annettava kaikkensa niin toimistoissa kuin taistelukentällä. Tämän sai kokea karvaimmalla mahdollisella sotamies J. Kinnunen, joka joutui alienin mielitemppujen uhriksi, ampui luutnanttiaan ja päätyi lopulta toverinsa surmaamaksi.

Taisteluiden ainoa tarkoitus ei suinkaan ole vihollisen tappaminen tai kansan suojelu, vaan myös oppiminen. Tainnutettuna kaapattu alieni voi olla elintärkeä tulevaisuuden kannalta.

Mannaa suoraan 90-luvulta

Vanhojen UFO-pelien ystävät ovat Xenonautsin parissa kuin kotonaan. Ulkoinen ilme on kuin päivitetty versio vanhasta. Toimistopuolen pääruutuna toimii planeettamme kuva ja valikoista rakennetaan tukikohtia, kehitetään aseita ja niin edelleen. Toimintapuoli hoituu tuttuun tapaan vaihtelevan kokoisilla alueilla eri ympäristöissä.

Ympäristöt tuhoutuvat ja yleensä niissä kohtaa myös siviilejä, jotka joko panikoivat ja juoksentelevat ympäriinsä tai sitten tarttuvat haulikkoon räiskien kaikkea mikä liikkuu. Kumpikaan vaihtoehto ei ole optimaalinen operaation kannalta.

Hienointa antia pelissä on uhkaavan tunnelman jatkuva läsnäolo. Tunnistamaton lentävä esine saattaa ilmestyä mihin päin maailmaa tahansa, ja katastrofin estäminen on sinun vastuullasi. Musiikki karmii selkäpiitä, ja pimeydestä kuuluvat äänet saavat pulssin kiihtymään.

Mikset pelaa jo?!

Xenonauts 2 ilmestyi kesällä Steamin Early Accessiin ja keskeneräisyys näkyy vielä esimerkiksi ilmataisteluiden vajaavaisessa ulkoasussa. Toinen paljon hiomista vaativa seikka on taisteluiden rankasti heittelevä vaikeustaso. Jo alussa saattaa tulla vastaan tilanteita, joista ei voi selvitä voittajana. Toisaalta se kuuluu tavallaan asiaan, sillä Maata valloittamaan tullut alienihan ei tunnetusti armoa anna.

Kehittäjän arvion mukaan lopullinen julkaisu tapahtuu ensi kevään aikana, joten kovin pitkään valmista herkkua ei enää tarvitsisi odottaa. Malttamattomimmat voivat kuitenkin hyvillä mielin syöksyä ilkeiden alienien kimppuun jo nyt.