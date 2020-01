Kaikki pelit ja alustat yhden sovelluksen alle – testissä GOG Galaxy 2.0

Suljetusta beetasta kaikkien testattavaksi saapunut GOG Galaxy 2.0 pyrkii yhdistämään pelaajat yhden palvelun alle. Sovellus kerää useat pelikirjastot yhteen, jolloin omasta katalogista on huomattavasti helpompi pitää kirjaa.

Mutta mihin muuhun palvelua tarvitaan, GOG Galaxy -tiimin vetäjä Piotr Marzec?

– Nykypäivän pelaajan pitää taiteilla eri alustojen ja sovellusten välillä tietääkseen mitä kaverit pelaavat tai mitä nimikkeitä itse omistaa. Pelikirjaston pirstaloituminen useampaan paikkaan vaikeuttaa tärkeän tiedon löytämistä. GOG Galaxyn avulla haluamme helpottaa tilannetta yhdistämällä PC- ja konsolipelikirjastot yhteen paikkaan ja mahdollistamalla alustasta riippumattoman viestittelyn.

Kaikki pelit yhdessä näkymässä, alustasta riippumatta.

GOG Galaxy 2.0 listaa omistamansa tittelit niin Steamista, Epic Gamesista tai vaikkapa PlayStationin kauppapaikalta, kunhan sovelluksen yhdistää integraatioiden kautta eri palveluntarjoajiin. Osa on GOGin virallisia liitäntöjä, osa yhteisön tekemiä avoimen lähdekoodin integraatioita. Yksi suurista ei kuitenkaan vielä ole saatavilla.

– Nintendo ei ole vielä palvelussa mukana, mutta tavoitteemme on tuoda mahdollisimman paljon vaihtoehtoja pelaajille. Virallisten liitäntöjen tekeminen ottaa aikaa, koska ratkaistavana ei ole pelkästään tekniset aspektit, vaan asioista pitää neuvotella ja sopia partnereiden kanssa.

– Sallimme kuitenkin myös yhteisön tekemät liitännäiset yksittäisiin peleihin – kuten Minecraftiin – tai kokonaisiin alustoihin. GOG Galaxy onkin yhteensopiva jo lähes 20 eri integraation kanssa.

Tulevista uudistuksista ja parannuksista Marzec ei halua vielä puhua, vaikka listalla onkin useita eri uudistuksia. Palaute avoimesta beetasta on ehdottoman tärkeää kehitystyölle.

– Olemme tehneet kolme vuotta töitä sovelluksen parissa, joten ideoita ja parannusideoita on paljon mielessä. Avoimen beetan pääasia on kuitenkin kuunnella pelaajien toiveita, tehdä korjauksia ja viilata bugit pois. Toivommekin pelaajilta paljon palautetta, ja tähän mennessä vastaanotto on ollut positiivinen. Kuuntelemalla käyttäjiä saamme tärkeää dataa siitä, mihin suuntaan GOG Galaxyn kehitystä kannattaa viedä, Marzec toteaa.

Kaikki yhdessä G:ssä

Reilun kuukauden testijakson aikana sovellus on toiminut pääasiassa luotettavasti, mitä nyt Steamin integraatio on pitänyt uusia pari kertaa. Edelleen kaikkien eri palveluiden ohjelmistot pitää olla asennettuna koneella – ja käynnissäkin – jos haluaa pelata esimerkiksi Noitaa Steamistä tai The Divisionia Uplaysta: GOG Galaxy toimii vain keskitettynä ohjauspaneelina. Se käynnistää pelit ja tarvittaessa myös sovellukset, joista pelit on hankittu. Konsolinimikkeet voidaan myös yhdistää palveluun, jolloin kaverien puuhia ja omaa pelikirjastoa voi seurata kätevästi. Chat-toiminto ei tosin toimi vielä alustojen välillä, joten sitä joudutaan odottelemaan.

Pelikohtaiset sivut keräävät dataa pelimääristä, saavutuksista ja kaverien statistiikoista.

Parasta GOGissa on tiedon löytämisen helppous laajoista pelikirjastoista. Samasta näkymästä on myös kätevä seurata saavutuksia, käytettyjä tunteja ja ystävien aktiviteetteja. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, ettei GOG poista muiden käyttöliittymien tarvetta: Pelit voi asentaa GOG Galaxyn kautta, mutta esimerkiksi poistamista varten on piipahdettava sovelluksessa, jonka valikoimasta teos on hankittuna.

GOGin kauppapaikkaan on myös suora pääsy sovelluksen kautta, ja yksi selkeä tavoite onkin ohjata pelaajien rahavirtoja kilpailijoiden kauppapaikalta omalle. Firman pelit myydään DRM-vapaasti, ja samaa avoimuutta luvataan sovelluksesta: softa ei vakoile, jaa tai kerää käyttäjistä dataa.

Lupaava lupaus

Tuote tuntuu hyvin valmiilta ja viimeistellyltä. Käyttöliittymä on selkeä isoine tuotekuvineen. Näkymiä on helppo suodattaa esimerkiksi alustan tai statuksen mukaan. Helppokäyttöisyys on valttikortti, jolloin käyttäjän ei tarvitse hyppiä eri sovellusten välillä. Avoimen beetan suhteen tekijöillä ei ole vielä kiire, eikä GOG Galaxy 2.0:lla ole vielä virallista julkaisuajankohtaa.

– Tavoite on testata rauhassa ja parantaa sovellusta sille tasolle, että se täyttää pelaajien tarpeet, Piotr Marzec päättää.

Testauksen perusteella kehitystiimi on oikealla polulla, vaikka työtä on vielä jäljellä.