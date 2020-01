: The Last Campfire, se toinen No Man's Sky -studion työstämä peli

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Vuoden 2018 joulukuussa Hello Games, tuo No Man's Sky -pelin kehittänyt studio, yllätti Games Awards -katsojat uudella pelillä. Kyseessä oli The Last Campfire, kahden miehen tunnelmalliselta näyttävä projekti.

Chris Symondsin ja Steven Burgessin kehittelemä seikkailu sijoittuu kadonneiden olentojen, erikoisten otusten ja mystisten raunioiden keskelle. Pääosassa pyörii synkkään metsään ja pimeyteen eksyvä olento, joka etsii tarkoitusta sekä tietä kotiin. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun kaksikko on työstänyt pelin yhdessä, sillä yhteistyön tuloksena on aiemmin syntynyt LostWinds-tasoloikka.

The Last Campfiren kimppuun pitäisi päästä tänä vuonna, joskaan alustoja ei ole virallisesti vahvistettu. Steam-sivu löytyy kyllä jo, mutta muuta infoa saadaan vielä odotella.