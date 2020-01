: Toinen vilkaisu vuoden 2020 indiepelitarjontaan

Viime viikolla Pois mukavuusalueelta -sarjassa esiteltiin vuonna 2020 ilmestyviä indiepelejä. Nyt nähdään toinen pieni väläys vuoden aikana saapuvista indiepeleistä, jotka ovat ehkä jääneet suurempien julkaisujen varjoon.

ASYLUM

Kehittäjä: Senscape

Alustat: PC

Inspiraationsa H.P. Lovecraftin teksteistä ja 80-luvun eurokauhuleffoista ammentava kauhuseikkailu ASYLUM on ollut valmisteilla jo vuodesta 2010 lähtien. Teos sijoittuu ränsistyneeseen mielisairaalaan, jonka kapeiden käytävien rapistuneet seinät ovat todistaneet kammottavia tapahtumia. Kehittäjän aiempiin nimikkeisiin lukeutuvat kauhuilut Serena ja Scratches. Tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä ilmoitettu.

King of Peasants

Kehittäjä: Platonic Partnership Ltd

Alustat: PC, Switch

Lydiasta tunnetuksi tulleen suomalaisen Platonic Partnershipin tuleva King of Peasants on moderni, tarinavetoinen seikkailupeli. Henri Tervapuron Knights-sarjakuvaan perustuva satiirinen teos käsittelee tyhmyyttä ja ennakkoluuloja. Tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä ilmoitettu.

3 Minutes to Midnight

Kehittäjä: Scarecrow Studio

Alustat: PC, Switch

3 Minutes to Midnight on perinteinen, Monkey Island -sarjasta inspiraationsa saanut point and click -seikkailu. Humoristisen teoksen pääosissa hyörivät muistinsa menettänyt Betty Anderson sekä diplomaattinen pormestari Eliza Barret. Neitokaisten vaatimattomaksi tehtäväksi lankeaa maailman pelastaminen tuomiopäivältä. 3 Minutes to Midnightin tarkkaa julkaisupäivää ei ole vielä ilmoitettu.

Unbound: Worlds Apart

Kehittäjä: Alien Pixel Studios

Alustat: PC

Unbound: Worlds Apart yhdistelee 2D-tasohyppelyä pulmien ratkontaan. Päähahmo, huppupäinen Soli, matkustaa eri todellisuuksien välillä käyttäen apunaan loihtimiaan portaaleja. Unbound: Worlds Apart julkaistaan toukokuussa 2020.

Shores Unknown

Kehittäjä: Vallynne

Alustat: PC, Switch

Taktinen roolipeli Shores Unknown heittää pelaajan palkkasoturiryhmän johtajan saappaisiin. Toimintapläjäyksen kerrotaan sisältävän vuoropohjaista taistelua ilman turhaa grindaamista, paljon mahdollisuuksia ryhmänsä muokkaamiseen sekä joustavan hahmonkehityksen. Shores Unknown julkaistaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Arietta of Spirits

Kehittäjä: Third Spirit

Alustat: PC

Toiminnantäyteinen seikkailu Arietta of Spirits kertoo tarinan Arietta-tytöstä, joka tavattuaan uuden ystävän alkaa näkemään kummallisia otuksia. Luvassa on yllättäviä juonenkäänteitä sekä nopeatempoista vihollisten mätkintää pikselimaailmassa. Tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä kerrottu.

Eastward

Kehittäjä: Pixpil

Alustat: PC, Switch

Chucklefishin julkaisema, roolipelielementein maustettu seikkailu Eastward juhlistaa 90-luvun japanilaista animaatiota. Maailmanlopun jälkeiseen maailmaan sijoittuvassa retrohenkeä uhkuvassa seikkailussa keskitytään pulmien ratkomiseen ja vaarojen täyttämien luolastojen tutkimiseen. Eastward julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella.

The Eternal Cylinder

Kehittäjä: ACE Team

Alustat: PC, Xbox One, PlayStation 4

Sekopäisessä selviytymispelissä The Eternal Cylinderissä pelaaja ohjastaa omituisia otuksia nimeltään Trebhum. Tarkoituksena on pysyä hengissä ja tutkia avointa maailmaa varoen samalla ympäri maita ja mantuja matkaavaa Eternal Cylinder -esinettä, joka murskaa tieltään kaiken elävän. Tarkkaa julkaisupäivämäärää ei ole vielä kerrottu.