Kaupan pähein steampunk-joulukalenteri aiheuttaa ihastusta ja kateutta

Saksalainen Augmented Reality -joulukalenteri vie jouluisen varusteurheilun seuraavalle tasolle. Myynnissä kummallisen hyvin varustelluissa kaupoissa kautta maan!

Paikallisesta supermarketista tarttui mukaani hieman erikoisempi joulukalenteri. Suomalaisissa kaupoissa nimellä Peters Time machine kulkeva AR-teknologialla varusteltu kalenteri on melkoinen jötkäle, joka aiheuttaa ihastusta koko perheelle. Mistä mahtaa olla kysymys?

Höyryä muualtakin kuin savupiipusta

Joulukalenteri on melko iso ja erottuva kuutio, joka on kooltaan noin 20 senttimetriä per kantti. Aikakonejoulukalenterin käyttö perustuu lisättyyn todellisuuteen, eli kalenterin omistajan tulee ladata puhelimeensa SchokoWelt-applikaatio. Osoittelemalla kalenteria applikaation ja kännykän kameran kautta herää aikakone eloon. Kalenterin teemana on steampunk-henkinen kellokoneisto, joka suhisee ja poksuu eri tavoin laatikon jokaisella sivulla.

Kalenteri perustuu pienimuotoiseen arvoitukseen, jonka avulla oikea luukku löytyy. Luukun sisältä avautuu luonnollisesti premium-tasoinen konvehti, ainakin kuvien perusteella. Kaltaiseni huijarit eivät pääse avaamaan luukkuja etukäteen, sillä appi aktivoituu vasta joulukuun ensimmäisenä päivänä. Luonnollisesti luukut voi halutessaan avata etuajassa, mutta mitä hauskaa siinä olisi?

Appi on muuten kokonaan saksankielinen, vaikka laatikossa ohjeet ovat suomeksi.

Sprechen Sie Deutsch?

Mikäli taloudesta ei satu löytymään Android- tai Apple-puhelinta, voi kalenteria käyttää myös ilman älypuhelinta. Tällöin oikea kalenterin luukku löytyy laatikon päällä olevaa kiekkoa käyttämällä, mutta suuri osa hauskuudesta menetetään. Laatikko korostaa kovasti, että kyseessä oleva kalenteri on alkoholiton – saksalaisista verkkokaupoista voi tosiaan ostaa myös alkoholillisen version, ja hintakin ilman toimituskuluja on halvempi. Appi on muuten kokonaan saksankielinen, vaikka laatikossa ohjeet ovat suomeksi.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on todella hauska ja erikoinen joulukalenteri, vaikka se taisikin olla kaupan kallein mokoma. Emme ehtineet vielä maistella suklaita, mutta epäilemättä laatu on jotain Rainbow-kalenteria parempaa. Toisaalta eipä tällaista kalenteria suklaan takia osteta, vaan kokonaisvaltaisen elämyksen vuoksi!