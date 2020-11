: Receiver 2 on kiehtovan opettavainen asesimulaatio – ei mikään tavallinen FPS

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

Receiver 2

Yhdysvaltalainen Wolfire Games on kahdeksan hengen pelistudio, joka osallistui Pelinkehityksen maailmanmestaruuskilpailuihin Receiver 2 -asesimulaatiopelillään.

Yksi Receiver 2:n kehittäjistä, Max Danielsson, on työskennellyt pelialalla viitisen vuotta. Hänen erikoisalaansa ovat pelimoottorit ja -arkkitehtuuri sekä tekninen johtava työ.

"Pelit ovat olleet iso osa elämääni siitä lähtien, kun olin pieni lapsi, joka pelasi NES:iä, ja se on kiinnostus, joka ei koskaan kadonnut. Samaan aikaan minulla on aina ollut tekninen mieli, joka on halunnut ymmärtää, miten asiat toimivat alimmille tasoille saakka", Danielsson kertoo avaten henkilökohtaista maailmaansa.

Kasvaessaan Danielsson tapasikin purkaa elektroniikkaa osiin tutkiakseen laitteita perin pohjin. Harrastus kannusti nuorta Danielssonia opiskelemaan ohjelmointia, joka on yksi asioiden luomisen ja rakentamisen puhtaimpia muotoja. Uusi kiinnostuksen ja intohimon kohde vaati vain tietokoneen sekä uteliaan mielen.

Danielsson kertoo Receiver 2:n olevan isolta osin ilmaisu siitä, miten me kaikki näemme maailman. Pelin taustalla yhdistyvät filosofia ja koneiden mekaniikka.

"Aseilla on ollut pitkään keskeinen rooli pelaamisessa, mutta harvoin itse aiheena. Receiver yrittää siirtyä askeleen lähemmäksi todellisen ampuma-aseen käyttämisen emotionaalista kokemusta, ja keskustelee asekulttuurin poliittisesta sekä kulttuurisesta vuorovaikutuksesta nykymaailmassa. Emme arvostele kiinnostusta aseisiin vaan halusimme olla rehellisiä niistä", Danielsson toteaa.

Wolfire Gamesilla ollaan erityisen kiinnostuneita aseiden toiminnasta ja ammuntaharrastus koetaan viihdyttävänä. Samaan aikaan tunnustetaan kuitenkin dilemma, joka juontuu aseiden alkuperäisestä tarkoituksesta: "Aseet on rakennettu auttamaan käyttäjää hyväksikäyttämään voimaa ja pakottamaan muita. Se on jotain, minkä emme halua olevan tarpeellista tai tavoiteltavaa terveessä yhteiskunnassa", Danielsson täsmentää.

"Ensisijainen toiveeni peliteollisuudelle yleisesti on lisääntynyt taloudellinen vakaus kaikille ihmisille, osallisuus ja suurempien yritysrakenteiden demokratisoituminen. Henkilökohtaisesti uskon, että lisääntynyt liittoutuminen voi olla askel kohti alan parantamista kaikille: niin kuluttajille, sijoittajille kuin kehittäjillekin", sanoo Danielsson lopuksi pelialan tulevaisuutta pohtien.

