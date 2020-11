: On kaunis päivä, kunnes pelaajan ohjastama ilkikurinen pilvi pilaa kaiken Rain on Your Paradessa

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Miten olisi jotain tyystin erilaista, hupaisaa pelattavaa? Haluaisitko pilata muiden päivän luomalla sadetta hääjuhlaan, toimistolle tai vaikkapa hiekkarannalle? Rain on Your Parade tarjoaa juuri tätä kaikkea, mikäli ennakkomateriaalista voi mitään tulkita.

Tulevassa tuotoksessa pelaajan ohjattavaksi annetaan "ilkikurinen pilvi, joka on päättänyt pilata kaikkien päivän". Muun muassa sadetta, tuulta ja salamoita tarjoillaan pahaa aavistamattomille ihmisille vaikkapa keskellä hääseremonioita, toimistoja ja musiikkikeikkoja. Tarjolle lupaillaan vino pino kenttiä, pilvelle avattavia ominaisuuksia ja alati naurettavammaksi muuttuvia mekaniikkoja.

Näyttääpä yksi oheisessa trailerissa oleva kenttä kuin Metal Gear Solidista napatulta.

Rain on Your Paraden ennustetaan saapuvan PC:lle, Nintendo Switchille ja Xbox Onelle ensi vuonna. Pelin kotisivulta löytyy lisää kuvamateriaalia.

