Pandemia leviää Pohjois-Amerikassa ja sinun tehtäväsi on pysäyttää sen eteneminen – testissä Pandemic: Hot Zone - North America -lautapeli

Perinteisissä lautapeleissä harvemmin käsitellään päivän kuumimpia puheenaiheita. Ja ihmekös tuo, sillä lautapelien perimmäisenä tarkoituksena on viihdyttää ja viedä ajatukset pois arjen kurimuksesta. Vuonna 2008 julkaistu yhteistyöpeli Pandemic osoittautuu kuitenkin varsin ajankohtaiseksi koronaviruspandemian hallitessa uutisotsikkoja. Nyt tuo videopeliksikin käännetty klassikko on saanut rinnalleen säännöiltään yksinkertaisemman ja kooltaan pienemmän version nimeltään Pandemic: Hot Zone - North America.

Pieni ja sievä paketti

Tarvikkeet on pakattu näppärään pikkulaatikkoon, jonka saa helposti mukaansa vaikkapa mökille tai junamatkalle. Lootan uumenista paljastuu pelilaudan lisäksi muutamia muovisia nappuloita, ohjekirjanen sekä neljä pussillista pikkuisia pelikortteja. Kaikki tekstit on käännetty suomeksi, joten englanninkielen taitoa ei tarvita. Mukana tulevat ohjeet ja pelikortit myös ruotsiksi, tanskaksi sekä norjaksi. Syitä kaikkien pohjoismaisten kielten pakkaamiselle samaan pakettiin voi vain arvailla, mutta tämä toki antaa kielitaitoisille pelaajille mahdollisuuden koetella taitojaan vaikkapa tekeleen tanskankielisessä versiossa.

Ohut ohjeläpyskä on perin kattava, ja pelin varsin yksinkertainen kulku on selitetty siinä askel askeleelta. Sääntöjen opettelu ei aiheuta paljoakaan päänvaivaa, vaikkei alkuperäinen Pandemic olisikaan tuttu juttu.

Yhteistyön voimaa!

Sankarit kuuluvat tauteja vastaan taistelevaan erikoisryhmään, jonka tarkoituksena on pysäyttää pandemian leviäminen Pohjois-Amerikassa sekä löytää parannuskeino kolmelle eri taudille. Jokainen pelaaja tekee itse omat päätöksensä ja siirtonsa, mutta koska kyseessä on yhteistyöpeli, on kavereiden kanssa kommunikointi todella tärkeässä asemassa.

Ennen varsinaisen koitoksen alkua kaikille osallistujille jaetaan satunnainen hahmokortti ja kaksi pelaajakorttia, joihin lukeutuvat muun muassa värikoodein varustetut kaupunkikortit. Monenlaisilla erikoiskyvyillä valjastettuja hahmoja on tarjolla neljä kappaletta. Esimerkiksi yleismies voi tehdä vuoronsa aikana jopa viisi toimintoa, kun normaalisti toimintoja suoritetaan neljä kappaletta. Tämän jälkeen amerikkalaisten kaupunkien nimillä varustetut tartuntakortit sekoitetaan, ja pakasta nostetaan kuusi korttia. Pelilaudalle laitetaan kyseisten kaupunkien kohdalle 1–3 kappaletta tauteja vastaavia erivärisiä kuutioita.

Pandemia paranee kortteja nostellen

Oman vuoronsa aluksi pelaaja suorittaa neljä toimintoa. Toimintoihin lukeutuvat muun muassa pelilaudalla liikkuminen, taudin hoitaminen eli tautikuutioiden poistaminen pelilaudalta sekä tiedon jakaminen eli korttien antaminen toisille pelaajille. Tämän jälkeen hän nostaa kaksi pelaajakorttia, joita voi kädessä olla kerrallaan kuusi kappaletta. Parannuskeinon löytääkseen täytyy kerätä neljä samanväristä kaupunkikorttia. Kun kädessä on esimerkiksi neljä sinistä, voi pelaaja matkata Atlantaan valmistamaan lääkkeen siniselle taudille. Aivan lopuksi pelaaja nostaa muutamia tartuntakortteja, joiden avulla taudit leviävät kaupungista toiseen.

Pelaajat voittavat välittömästi, kun he onnistuvat parantamaan kaikki kolme tautia. Pandemia nappaa kultamitalin silloin, jos esimerkiksi pelaajakortit tai pelilaudalle aseteltavat tautikuutiot loppuvat kesken. Vaikka pelaaminen on vaivatonta, ei voittaminen silti onnistu kovinkaan helpolla: Tekele on tarkoitettu 1–4 pelaajalle, mutta esimerkiksi kahdestaan pelatessa pelaajakortit loppuivat melko pikaisesti, joten neljän hengen voimin pandemian tuhoaminen saattaa olla työn ja tuskan takana.

Yksinkertaisesti viihdyttävä

Pandemic: Hot Zone - North America eroaa ensimmäisestä Pandemic-lautapelistä muutamin tavoin. Selvin muutos alkuperäiseen on sen pienempi koko ja muutenkin yksinkertaisempi pelattavuus. Muita eroavaisuuksia ovat muun muassa tautien pienempi määrä, parannuskeinon keksimiseksi vaadittujen korttien lukumäärä sekä se, että tauteja ei ole mahdollista hävittää. Pandemic-veteraaneille miniversio ei ehkä tarjoa mitään ennennäkemätöntä tai maailmaa mullistavaa, mutta uusille pelaajille se toimii varsin hyvänä prologina Pandemicin maailmaan.

Noin 20 euron hintainen Pandemic: Hot Zone - North America tarjoaa pienelle porukalle jännittävää pelattavaa muutamiksi tunneiksi. Jos kaipaa helposti opittavaa ja lyhyehköä yhteistyöpeliä, eikä pandemiateema aiheuta ahdistusta, kannattaa teokseen tutustua. Jos himoitsee vielä lisää tappavia kulkutauteja, niin Pandemic-lautapelisarjasta löytyy monia muitakin pelaamisen arvoisia teoksia.

Peli-info:

Pelaajamäärä: 2–4 pelaajaa

Ikäsuositus: 8+ vuotta

Pituus: noin 30 minuuttia