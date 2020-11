: The Unexpected Quest on rento strategiafantasia – esikuvina Warcraft ja The Settlers

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

The Unexpected Quest

Rentojen pelien kehittämiseen keskittyvän indiestudio Rionixin The Unexpected Quest tuli kolmannelle sijalle strategia-aiheisessa viikkoäänestyksessä.

Venäläinen Rionix on kahden hengen pelistudio, jossa molemmat kehittäjät ovat ohjelmoijia. Duo haluaa luoda täysin uusia kokemuksia rentoon ja satunnaiseen pelaamiseen.

The Unexpected Quest on seikkailupeli, jossa on strategia- ja hallintaelementtejä keskiaikaisessa fantasiaympäristössä. Kehitystyö ammentaa inspiraatiota klassikoista, kuten Warcraft 3 ja The Settlers.

"Halusimme tehdä pelin, joka olisi mielenkiintoinen sekä satunnaisille että edistyneille pelaajille. Samalla haluamme antaa kaikille erilaisen kokemuksen: satunnaisille pelaajille monimutkaisempaa mekaniikkaa, edistyneille pelaajille meditatiivisen ja rentouttavan pelikokemuksen", kertovat Rionixin Denis ja Andrey.

Monen muun tapaan Rionixin tiimi toivoo koronaviruspandemian hellittävän pian. Sillä välin he jatkavat pelimekaniikoilla kokeilua ja toivovat tulevaisuudessakin voivansa tehdä pelejä, joista todella pitävät.

