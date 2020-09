KonsoliFIN testasi NHL 21:n beetan – ensifiilikset uudistuksista

KonsoliFINin testasi NHL 21:n suljettua beetaa seitsemän ottelun verran. Testipuoli kohdistui World of Chel -pelitilan EASHL-otteluihin, joihin voi osallistua kuusi ihmispelaajaa joukkuetta kohden.

Seitsemän pelattua ottelua on tämän pelin mittapuulla hyvin köykäinen otos, mutta jotain osviittaa se jo antaa. Rutinoituneen pakin tontilta oma pelaaja tuntuu ensipuraisuissa kovin kankealta, mutta se voi yhtä hyvin olla Electronic Artsin pyrkimys realistisemman jääkiekon suuntaan. Tiettyä arcademaisuutta on siis vähennetty, ja oman pelaajan kontrollointi ei ole niin helppoa.

Hyökkääjille on annettu paremmat aseet puikkelehtia puolustavan joukkueen seassa, sillä esimerkiksi avojääpommeilla on aidosti vaikea osua. Ylivoimahyökkäykset ovat arkipäivää, mikäli sellaisia viljelee liian paljon. Myös harhautukset tuntuvat nopeammilta, ja täyteen vauhtiin päässyt hyökkääjä saattaa painella helposti ohi, jos tilanteen arvioi väärin.

Tietokonepelaajat vaikuttavat astetta paremmilta, sillä esimerkiksi millisekunnin tarkat reaktiomaalit irtokiekkojen jälkeen loistivat poissaolollaan. Botit osaavat edelleen sijoittua hyvin, mutta sattumanvaraisuus näyttelee nyt isompaa roolia. Ilman syöttöpyyntöä botit osaavat laittaa kiekon eteenpäin laidan kautta tai antaa helpon avaavan syötön. AI hallitsee myös kiekon kuljettamisen, mikäli syöttöpaikkaa ei löydy. Vanhemmissa NHL-pelien versioissa nähdyt syöttörallit vaikuttaisivat nekin jääneen unholaan, eli selvemmin sanottuna peli on suoraviivaisempaa – kanadalaistyylisesti maalia kohti ja paljon laukauksia.

Kiekon liikkeestä myös pari huomiota. Kiekko liikkuu pitkään viritetyn syötön kautta hyvinkin vauhdikkaasti, mutta nopeasti avaavia "tykkisyöttöjä" ei pysty viljelemään niin helposti kuin ennen, koska virittäminen vie enemmän aikaa. Esimerkkinä lättysyöttö, joka oli kiireessä paras tapa saada kiekkoon nopeasti vauhtia vaikkapa nopeaan vastaiskuun lähdettäessä – nyt sekin on hitaampi.

Kiekko vaikuttaisi myös olevan aiempaa elävämpi, vaihtelevampia liikeratoja näkee enemmän. Kaukalosta pompun kautta ulos lentävän kiekon huomaa paremmin, kun se kimpoaa osuman jälkeen, pelivälineen hitaamman liikkeen ansiosta.

Sitten ne rutinat ja posit

Aloitetaan positiivisilla. Itse arvostan, miten tasapainoisiksi kenttäpelaajabotit on muutettu. Ne pärjäävät hyvin kaksinkamppailuissa, mutta eivät ole liian dominoivia. Peli on paljon mielekkäämpi, kun bottipakki ei tule joka kerta isännän ottein paikalle torpaten isommankin hyökkääjän pois balanssista ja irti kiekosta. Puhumattakaan epäinhimillisistä reagointitaidoista pomppukiekkoihin.

Maalivahdit vaikuttavat myös hyviltä. Toki sinne upposi pari vanhaa tuttua etukulmarenkutusta, ja muutaman kerran maalin editse leikkaava hyökkääjä viimeisteli takakulmaan helpon näköisen maalin, mutta tuollainen on aina laadukas maalipaikka ja näin ollen enemmän pakkien vika. Vanhoja kunnon säbärannevemputuksia ja takakulmarannareita porukka näytti yrittävän, harvemmin näistä kuitenkaan osumaa syntyi. Veskarit näyttäisivät myös pelaavan paljon enemmän omalla zonellaan, eivätkä tule paljoa vastaan. Liikaa vastaantuleva molari oli liian helppo kiertää aikaisemmissa änäreissä. Ihmismoket vaikuttivat erittäin rauhallisilta. Olisiko molareiden liikkumista helpotettu?

Muutamia uusia pieniä juttuja on myös lisätty. Kaukalon laidalla on nyt valmentaja, joka reagoi pelin tapahtumiin ja huutaa ohjeita. Selostajilla on myös muutamia uusia juttuja kerrottavana. Maalin tehnyt joukkue pystyy nyt skippaamaan hidastusanimaation saman tien maalin syntyessä. Ennen tämä oli mahdollista vasta noin muutaman sekunnin kuluttua hidastuksen alkamisesta maalituuletuksien jälkeen. Myös tuomarien animaatiot ovat hieman uudistuneet.

Tehostevalikoihin on lisätty uusia juttuja, tuttuun tapaan kaksi eritasoista boosteria yhtä kykyä kohden. Piristävää uusiutumista näiden osalta.

Harmi kyllä tämä tuntuu samalta jääkiekkopeliltä, pieneltä päivitykseltä.

Ja sitten rutinoita. Harmi kyllä tämä tuntuu samalta jääkiekkopeliltä, pieneltä päivitykseltä. Pieniä uudistuksia roppakaupalla. Muutamissa tilanteissa taustamelu on kuin rokkikonsertissa, vaikka beetan tarjoaman ulkoilmakaukalon ympärillä on suurin piirtein parikymmentä fania. Äänisäätöjä piti laskea reilusti alemmas, muuten ei kuullut edes kanssapelurin puhetta luureista. Taputukset kuuluvat äänekkäästi "paljailla käsillä", vaikka kaikilla on tumput kätösissä.

Jos pelaajia lähtee kesken kaiken pois, niin surullisenkuuluisa "synkrotus" ryhtyi vaivaamaan muutamaan otteeseen. Pari kertaa peli jäi kesken heti alkumetreille, kun ihmiset ottivat aikalisän kesken maalin jälkeisen videon ja peliä ei voinut jatkaa loputtoman synkroloopin vuoksi. Pelikello on edelleen ruudun alaosassa häiritsemässä. Palauttakaa se sinne vasempaan yläkulmaan, josta se ei häirinnyt ketään ja sen näki hyvin.

Yleisöanimaatioita ei ollut ollenkaan. Tosin nyt en ole aivan varma, oliko niitä ulkoilmaotteluissa aiemminkaan.

Rintapanssariliimaus, gimme a break! Jos ottelu menee päin honkia, aloitukset kusevat tai ollaan tappiolla, niin veskalta pyydetään sitä kiekkoa ihan tarkoituksella, että ottelu etenisi nopeammin päätökseensä. Tämän torjuntamallin lisääminen veskarille on pahimpia uudistuksia, mitä EA on saanut aikaan ja vieläkin se siellä kummittelee. Kiekkoahan ei siis voi pyytää peliin, mikäli molari liimaa sen rintapanssariinsa.

Valikoista on tehty himpun verran nopeampia, mainittakoon yksi posi myös negojen joukossa. Se ei kuitenkaan poista sitä ärsytystä, että päästäksesi peliin, joudut klikkailemaan lukuisia kertoja ennen kuin olet pukukopissa hakemassa ottelua. Kaiholla muistelen niitä aikoja, kun pelin käynnistymisen jälkeen alkuvalikossa luki EASHL/HUT ja siitä pääsi suoraan hakemaan ottelua. Nyt pitää ihailla ties mitä urapalkintoikkunoita ja muuta tauhkaa.

Kuten sanottua, niin otanta on vielä toistaiseksi hyvin pieni. Jonkinlaisen kuvan tästä kuitenkin jo sai. Otteluissa on ollut keskimäärin 3–5 pelaajaa per joukkue. Artikkelissa ei ole pelitilannekuvia, sillä EA on kieltänyt niiden ottamisen suljetun beetan vuoksi.