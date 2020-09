Rakentaminen ei ole ollut koskaan näin rauhoittavaa – testissä Townscaper ja Cloud Gardens

Suurin osa peleistä nojaa vahvasti tavoitteiden ja erilaisten tehtävien suorittamiseen. Kaksi Steamin Early Accessissa olevaa kokeellista tuotosta, Cloud Gardens ja Townscaper, lähestyvät interaktiivista tekemistä toisesta näkökulmasta, leppoisana rakenteluna.

Townscaper – merellisen linnoituksen herra

Bad North -strategiapelistä tutun Oskar Stålbergin sivuprojekti Townscaper sai jo ennen Early Access -julkaisuaan paljon huomiota sosiaalisessa mediassa sympaattisesta tyylistään. Erittäin värikäs ja eläväinen kliksuttelu mahdollistaa merellisten linnoitusten ja kyläyhteisöjen rakentamisen äärimmäisen helppojen kontrollien avulla. Pelaajan ei tarvitse välittää kuin värivalinnoista ja palikoiden sijoituspaikoista, lopun hoitaa monimutkainen tausta-algoritmi.

Taustakoodi päättää minkälaiseksi rakennus muuttuu, jos asutukseen lisää tai jos siitä poistaa neliöitä. Kontrollit ovat yksinkertaiset: vasen hiiren nappi lisää palikan, oikea poistaa. Kameraa voi lisäksi käännellä ja siirtää. Lisäksi zoomauksen astetta pystyy säätämään. Apuna on myös ulapan päälle muodostuva ristikko, jonka avulla symmetriasta on helpompi pitää kiinni.

#Townscaper is out in Early Access! 🏠🏤⛪️🏘️🏡👷🌊🕊️🐦🌟 Go buy it! Go build some houses!https://t.co/fb0yCRlQjO pic.twitter.com/rhtS2B9cIO — Oskar Stålberg (@OskSta) June 30, 2020

Katsokaapa video. Ihanat ääniefektit <3

Moneen kerrokseen laajenevat linnat saavat vehreitä sisäpihoja, korkeita torneja tai satamasta tuttuja, rautapalkkien päällä seisovia torppia. Pienet tunnelit, sokkeloiset rappuset ja talon katoilla majailevat, kursoria pelkäävät linnut herättävät kuvitteelliset kompleksit henkiin, jolloin ne näyttävät hyvinkin eläviltä, vaikkei kyläyhteisöissä kuljekaan asukkaita. Arkkitehtuurisesti Townscaper pysyy realismin rajoissa, mutta mahdollistaa myös rohkeita valintoja rakennelmiin. Karttoja voi tallentaa ja jatkaa myöhempänä ajankohtana.

Kuva: Twitter-käyttäjä @black_annis

Townscaper on edelleen kehityksen alkutaipaleella, joskin Stålberg viettää parhaillaan isyysvapaita, joten kehitystahti on suhteellisen verkkainen. Muutamalla eurolla Steamista irtoava teos sopii kaiken ikäisille rakentelijoille ja tarjoaa hupia leppoisasta tekemisestä nauttiville.

Cloud Gardens – maailmanlopun jälkitunnelmissa

Kingdom-pelisarjasta tuttu Thomas van den Berg tiimeineen työstää parhaillaan Cloud Gardens -rakentelua, joka on hyvin samantyylinen projekti kuin Townscaper. Pilvipuutarhat tarjoavat tosin huomattavasti enemmän säädettävää ja muokattavaa kuin Stålbergin yhteen asiaan keskittyvä taideteos. Pelin periaate on rakentaa erilaisista osista ja esineistä maailmanlopun jälkeinen miljöö. Mukana on kevyt yksinpeli, jossa avataan uusia rakennuspalikoita, mutta pääpointti on hiekkalaatikko-moodissa vapaa rakentaminen.

Kasvusto valtaa alaa.

Aluksi valitaan pikselisen rakennusalustan materiaali muutamasta vaihtoehdosta, jonka jälkeen alueelle saa vapaasti lisätä rakennuksia, penkkejä, roskiksia, ajoneuvoja tai oikeastaan mitä tahansa. Sommittelu on simppeliä, sillä hiirellä hoidetaan kaikki. Esineitä saa käänneltyä vapaasti, joten suurimmaksi hidasteeksi muodostuu pelaajan oma mielikuvitus. Tunnelmaa säädetään erilaisilla värifilttereillä, ja post-apokalyptinen silaus taiotaan villinä rehottavan kasvuston avulla. Kenttään voi heitellä eräänlaisia kasvipalloja, jotka tarttuvat osumapintaan ja lähtevät siitä kasvamaan luonnollisesti esineiden ympärille. Lopputulos on usein kaunis, The Last of Us -tyylinen luonnon ja ihmisen rakentamien maamerkkien symbioosi.

Cloud Gardens mahdollistaa helposti kuvakaappauksien ja videon ottamisen. Peliin lisätään jatkossa uusia ominaisuuksia, mutta tällaisenaankin se tarjoaa monimuotoisen rakennusalustan ilman suurempaa stressiä ja tavoitetta. Toimiva konsepti niin ikään kaiken ikäisille.