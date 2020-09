Kulti, kutistin sotataidon maailman – testissä Small World of Warcraft -lautapeli

World of Warcraftin Shadowlands-lisäosa julkaistaan näillä näkymin 27. lokakuuta. Innokkaimmille faneille runsaan kuukauden odotus saattaa tuntua tuskastuttavan pitkältä, varsinkin kun nykyinen sisältö on varmasti suurelta osin läpi koluttu. Seuraavaa lisäriä odotellessa onkin hyvä hetki testailla sotataitojaan Small World of Warcraft -lautapelissä, joka on Small World -aluehallintapelin eräänlainen WoW-teemainen spinnoff.

Päämääränä on valloittaa maailma, eli Azeroth, ja kerätä enemmän pisteitä kuin vastustajat. Lisämaustetta perinteiseen Small Worldiin verrattuna tuovat Alliancen ja Horden väliset kärhämät. Lootan mukana tulee myös vaihtoehtosäännöt Battle for Azeroth -tiimiversioon, joita noudattamalla kokeneemmat pelaajat voivat keskittyä näiden kahden ryhmittymän keskinäisiin kiistoihin.

Värikäs maailma kutsuu luokseen

Pelilaudat lisähärpäkkeineen on pakattu iloisen värikkääseen pakettiin, joka suorastaan kutsuu luokseen. Tarvikkeet on valmistettu laadukkaista materiaaleista, ja ne ovat ulkonäöltään hurmaavan kauniita ja tyyliltään aivan kuin suoraan World of Warcraftista. Mikä parasta, jokaiselle pelimerkille on oma säilytyspaikkansa muovisessa lokerikossa, joten tavarat pysyvät hyvässä järjestyksessä eivätkä pääse kovin helpolla katoamaan.

Paketissa on hurjasti tavaraa.

Pelaan itse mielelläni lautapelejä, mutta monet niistä jäävät usein pelaamatta liian monimutkaisten sääntöjen ja alkuvalmistelujen takia. Näiden asioiden suhteen Small World of Warcraft tekee erittäin positiivisen vaikutuksen. Vaikka tekeleessä on hurjan paljon kaikenlaisia pieniä hienouksia, oppii pelaamisen perusteet todella helposti. Selkeän ja yksityiskohtaisen sääntökirjan lisäksi jokainen pelaaja saa käyttöönsä oman lippulappusen, johon on painettu kaikki kamppailun tiimellyksessä tarvittava informaatio sekä pelin kulku askel askeleelta. Jos kaipaa lisäneuvoja, niin YouTubesta löytyy jo nyt muutamia opetusvideoita, tosin ei ainakaan vielä suomeksi.

Lätkitään läpysköjä tiskiin

Aivan ensimmäiseksi pöydälle lätkäistään valloitettavat alueet, ja esimerkiksi kahden pelaajan välisessä taistossa käytetään kahta lautaa, joista toinen on kooltaan suuri ja toinen pieni. Kauniisti maalatut pelilaudat on jaoteltu erilaisiin osioihin, joista jokainen edustaa Azerothin parhaimpia paloja. World of Warcraftista tuttuja jylhiä maisemia nähdään aina Pandarian lumisista vuorenhuipuista Westfallin kullankeltaisiin viljapeltoihin saakka.

For the Alliance!

Sääntökirjan mukaan kamppailun Azerothin kuninkuudesta aloittaa se henkilö, joka on viimeksi pelannut videopelejä. Ensimmäisen kierroksen aluksi pelaaja ottaa itselleen viisi kolikkoa ja valitsee rodun sekä erikoiskyvyn. Tämä yhdistelmä määräytyy aina satunnaisesti, joten jokainen pelikerta on virkistävän erilainen ja uudelleenpeluuarvo on korkea. World of Warcraftista tuttuja rotuja löytyy yhteensä 16 kappaletta, ja mukana ovat muun muassa kääpiöt, örkit sekä nagat. Erilaisia bonuksia antavia erikoiskykyjä on tarjolla yhteensä 20 kappaletta. Esimerkiksi herbalisti-erikoiskyky antaa pelaajalle lisäpisteitä kaikista hänen hallitsemistaan vehreistä alueista.

Voittajan on helppo hymyillä

Kahden pelaajan välinen ottelu kestää kymmenen vuoroa. Homma toimii hyvin simppelisti: Alue vallataan laittamalla pelilaudalle kaksi rotumerkkiä, ja jos aluetta hallitsee jo ennestään esimerkiksi murlokki tai toinen pelaaja, nousee hinta korkeammaksi. Rotumerkkejä on rajattu määrä, joten koko maailmaa ei yhdellä vuorolla pysty valloittamaan. Vuoron lopuksi pelaaja saa yhden pisteen, eli kolikon, jokaisesta hallitsemastaan alueesta ja mahdollisia lisäpisteitä erikoiskykyjensä sekä rotubonustensa perusteella. Uuden vuoron alkaessa pelaaja kerää pelimerkkinsä laudalta jättäen kuitenkin aina yhden rotumerkin jokaiselle hallitsemalleen alueelle.

Koko maailma on sun!

Kun suurin osa pelimerkeistä on aseteltu maailmaan, on hyvä hetki laittaa nykyinen rotu ”nukkumaan” ja ottaa tilalle uusi uljas rotu ja erikoiskyky -yhdistelmä. Tällöin laudalla sijaitsevat rotumerkit käännetään ympäri, ja pelaajan valloittamat alueet pysyvät silti hänen hallinnassaan, kunnes toinen pelaaja tai hän itse valloittaa ne uudelleen. Samanaikaisesti kartalla voi olla yksi aktiivinen ja yksi nukkuva rotu samalta pelaajalta.

Kymmenennen kieroksen päätteeksi lasketaan pisteet, ja voittajaksi selviytyy tietysti hän, jolla on eniten pisteitä. Jännitys säilyy aivan loppuun saakka, sillä kolikoita säilytetään taistelun ajan numeropuoli alaspäin.

Taktikoi tiesi voittoon

Kuten jo aiemmin mainitsin, on Small World of Warcraftin perusteet todella helppo oppia, minkä takia se sopii myös aloittelijoille. Jos kuitenkin haluaa loistaa tämän teoksen parissa ja murskata vastustajansa murusiksi, täytyy silloin syventyä pelin kiemuroihin vähän tarkemmin. Tuurilla ei ole kovin suurta merkitystä tässä nimikkeessä, vaan voittajan pallilla tuulettaa tyytyväisenä se henkilö, joka osaa taktikoinnin sekä loogisen ajattelun jalon taidon.

Small World of Warcraft on yksinkertaisen ihastuttava lautapeli, ja se on kahdestaankin pelattuna oivallista ajanvietettä. Mutta kuten lautapelien suhteen yleensäkin, niin jännittävimmän kokemuksen saa suuremmalla porukalla, tässä tapauksella viiden hengen voimin pelattuna. Eniten tarjottavaa tekeleellä on World of Warcraftin sekä perinteisen Small Worldin faneille, mutta se sopii täydellisesti myös muille fantasiapohjaisten lautapelien ystäville.

Peli-info:

Pelaajamäärä: 2–5 pelaajaa

Ikäsuositus: 10+ vuotta

Pituus: 40–80 minuuttia