Roppakaupalla pelitehoa minimalistisen ulkoasun alla – testissä Lenovo Legion 5i -pelikannettava

Kovat on jälleen puheet.

Lenovon Legion 5i -pelikannettavan lupaillaan vievän pelikokemuksen aivan uudelle tasolle. Laitteen kotisivun virallinen teksti antaa luvan odottaa laitteelta paljon, sillä "tyylikkään minimalistisesti muotoiltu kannettava tarjoaa joustavuutta ja uskomatonta tehoa". Laitten sisuskalujen ja runsaan muistin ansiosta "AAA-pelit heräävät henkiin näytölläsi."

Laitteen oltua testissä pystyy päätä nyökyttelemään. Kyseessä on minimalistisella ulkokuorella varustettu keskihintainen tehomasiina, joka saattaa ainakin allekirjoittaneen oman kannettavan häpeään.

Jotain tuttua, jotain uutta

Ensivaikutelma Legion 5i:stä on varsin positiivinen. Ulkoasu on sitä mitä luvataankin, eli varsin minimalistinen. Mikään ei ulkoapäin viittaa siihen, että kyseessä olisi pelikannettava. Laitteen voisi hyvin ottaa mukaan työpalavereihin mukaan, eikä se erottuisi pahasti muista paikalle kannetuista tietokoneista. Kyseessä onkin jonkin sortin erikoisuus pelikoneiden saralla, sillä tarjolla on minimalistiseen vivahtava laite, jonka sivut eivät vilku ja välky jokaisessa sateenkaaren värissä. Kannessakaan ei ole vilkkuvaloilla varustettua logoa, mutta Legion-sana on sentään mukavan kiiltävä. Varsin erilaista, jos verrataan vaikka aiemmin tutkimaamme Legion Y740 -malliin.



Meillähän on täysi näppis



Samaakin on. Kone vaikuttaa jämäkältä, näyttö aukeaa vaikka yhdellä kädellä ja se avautuu täyteen 180 asteeseen. Pinnat ovat enimmäkseen muovia, mutta astetta paremman oloista sellaista. Suuresti pitämäni porttien sijoittelu on jälleen käytössä. Suurin osa johdoista aina HDMI:stä nettipiuhoihin ja USB-laitteisiin kytketään näet laitteen takaosaan. Sivuilla on vain kaksi USB-porttia ja oma paikkansa kuulokemikrofonille, mutta kaikki muu kytketään takaosaan. Ratkaisu miellyttää huomattavan paljon, sillä näin pöydällä lojuvat johdot saa kaikki kytkettyä osoittamaan samaan suuntaan pois silmistä.

Kannen alta paljastuu täysimittainen näppäimistö, oikean laidan numeronäppäimineen kaikkineen. Aivan ensimmäinen kosketuksen perusteella näppäimet tuntuvat hitusen liian keveiltä, mutta niiden tuntumaan tottuu nopeasti. Tarjolla ei ole erityisiä makronamiskoja, joihin ohjelmoida omia toimintoja peleissä käytettäväksi. Pelikannettavalle kenties miinusta, jos niitä on tottunut käyttämään. Nuolinäppäimet on mukavasti sijoitettu hieman irralleen muista napeista.

Pieni, mutta itselleni varsin iso plussa, on laitteen oman webbikameran sijainti. Aiemmin tutkimassamme Lenovossa kamera oli näytön alalaidassa, mutta tällä kertaa se on näytön yläpuolella, missä sen kuuluukin olla. Ei enää kuvaa sieraimista ja mahdollisista kaksoisleuoista. Kameralle on oma sisäänrakennettu suojuksensa, jonka voi halutessaan vetää linssin päälle, joten erillistä suojaa ei ole tarpeen ostaa.



Ilmaa imaistaan laitteen alapinnan tuuletusaukkojen avulla



Painoa tälle kokonaisuudelle kertyy noin 2,3 kiloa. Ei kevyin mahdollinen kone, mutta eipä tämä paino silti estä nappaamasta Legion 5i:tä kainaloon – vaikka sinne työpalaveriin.

Hyvää pyörimistä tiettyyn pisteeseen asti

Kannettavan sisällä jyllää Intel Core i7 H -suoritin sekä NVIDIA GeForce GTX -näytönohjain. Näillä eväin pitäisi pelien pyöriä vallan mainiosti, eikö vain?

Ja niin muuten pyöriikin. Nimikkeet Cities: Skylinesistä The Tourystiin pyörivät hyvin ja näyttävät upeilta. Entä sitten se yksi koneilta paljon vaativa uutukainen nimeltään Microsoft Flight Simulator? Nimike ehdottaa laitteen kokoonpanon perusteella käyttöön High-end-tason ulkoasua, toiseksi korkeinta asetusta. Näillä asetuksilla peli näyttää suorastaan upealta sulavasti ohi liikkuvine maisemineen kaikkineen. Hyvä homma.

Entäpä jos asetukset säätäisi tappiin Ultraan asti, olisiko lentosimulaattori lainkaan pelattavissa? Tässä kohdin on todettava, että meno muuttui huomattavasti vähemmän sulavaksi ja ruudunpäivitys otti selkeästi osumaa. High-end-taso on siis suositeltavampi yksityiskohtien ja muiden krumeluurien osalta, ainakin ilman tarkempia säätöjä.



Tutkimassa aavikkoa Microsoft Flight Simulatorissa



Kannettavan lupaillaan pysyvän viileänä riippumatta siitä, miten kovassa käytössä se on. Lentosimulaattorisessioiden perusteella näin myös on. Laite imaisee kitusiinsa ilmaa laitteen alaosasta ja puhaltaa sitä sivuille ja taakse. Vaikka kannettavaa käytti enemmänkin, ei itse laite lämmennyt sen kummemmin. Ainostaan hiirikäsi voi saada osakseen ulos puhallettavaa lämpöä, jos oma tassu sattuu juuri sopivassa kohdin olemaan.

Mikäli oletuksena käytössä oleva jäähdytystila ei ole juuri se, mitä halajaa, on käytettävissä myös muita asetuksia. Käsien ulottuvilla on kolme vaihtoehtoa, jotka tottelevat nimiä Quiet, Balance ja Performance, suomeksi hiljainen tila, tasapainotettu tila ja suorituskykytila. Hiljainen tarjoaa sitä, mitä etiketissä lukeekin, eli vähä-äänistä laitetta. Tämä saadaan aikaan alentamalla suorituskykyä ja tuulettimen nopeutta. Suorituskykytila tarjoaa myös sitä mitä lupaakin, eli parempaa suorituskykyä tuulettimen suuremman nopeuden (äänen) ja virrankulutuksen kustannuksella. Tätä vaihtoehtoa on mahdollista käyttää ainoastaan virtajohdon ollessa kytkettynä. Tasapainotettu tila on, vähemmän yllättäen, edellisen kahden välimuoto. Käytössä olevan moodin näkee vekkulisti virtapainikkeen väristä, minkä lisäksi tilan voi vaihtaa lennosta vaikka kesken pelin painamalla Fn+Q-näppäinyhdistelmää näppäimistöltä. Tästä iso peukku.

Ääntä ja akkutehoa

Testikoneen näyttö on 15,6-tuumainen (1920x1080) 144 hertsin näyttö, joka ansaitsee myös kehuja. Erityisplussaa pitää antaa sen väreistä, sillä etenkin kirkkaat värit näyttivät ruudulla todella mainioilta. Kirkkautta näytölle piisasi omiin tarpeisiin ja jopa hitusen yli.



Lenovo Vantage tarjoilee mahdollisuuksia lisäsäätöihin



Koneelle valmiiksi asennettu Lenovo Vantage -ohjelma tarjoaa hitusen säätömahdollisuutta eri aihealueilta. Tarjolla on esimerkiksi nettipelejä varten kehitelty verkon tehostus, joka asettaa pelit automaattisesti etusijalle verkossa, sekä turhat ohjelmat pelien tieltä sulkeva toiminto.

Mitenkäs akun kesto sekä äänitaso? Näitä aspekteja tuli testattua muutamalla eri tavalla. Laitteen peruskäyttö eli tiedostojen pyörittely sekä YouTube-videoiden katselu sai akun kestämään kohtuullisen pitkään, vaikka kannettavien kärkikastiin tällä tuloksella ei vielä päästä. Videoita sai nimittäin pyöritellä peräti nelisen tuntia, jotta akku oli tyhjillään. Kohtuu hyvä tulos, etenkin kun vertaa edelliseen testissä olleeseen Lenovoon. Tämä puuha piti laitteen tuulettimet täysin hiljaisena.



Lenovoa kerrakseen: Lenovo Legion 5i -kannettava sekä Lenovo Y27gq-25 -monitori



Pelatessa ääntä syntyy tottahan toki enemmän ja akku kuluu nopsemmin. Äskettäin julkaistua Spiritfareria pystyy pelaamaan kolmisen tuntia hiljaisen jäähdytystilan kera, ennen kuin akku alkoi olla finaalissa. Huomattavasti raskaampi Microsoft Flight Simulator söi akun noin puolessa tuosta ajasta. Lentosimulaattori sai tuulettimen myös äänekkäämmäksi, paikoitellen jopa äänekkääksi etenkin rankempien jäähdytystilojen ollessa käytössä. Näissä tapauksissa on suositeltavaa pelailla kuulokkeilla ja, kuten yleensä tilanne onkin, pelien musiikkien sekä muiden äänien ollessa päällä.

Plussan puolella reippaasti, etten sanoisi

Ei siitä nyt oikein yli tai ympäri pääse, Lenovon Legion 5i on varsin hyvä vehje. Tällä hyvyydellä on toki oma hintansa, joka on tässä tapauksessa päälle tuhat euroa. Kirjoitushetkellä hintalaput heiluvat nimittäin Lenovon sivuilla hitusen alle 1 200 eurosta lähemmäs 1 500 euroon. Keskihintaisten läppärien saralla kyseessä on varsin hyvä tuttavuus.

Laitteesta on vaikea keksiä pahaa sanottavaa. Paitsi jos kaipailee vilkkuvaloja ja erillisiä makronäppäimiä. Niitä ei ole tässä mallissa tarjolla.