: Pelivinkit syyskuulle 2020

Syyskuu 2020

Iron Harvest (1.9.)

Vaihtoehtoiseen menneisyyteen sijoittuva strategianaksuttelu Iron Harvest luottaa komeisiin mechamaisiin taistelukoneisiin. Ensimmäisen maailmansodan aikainen levottomuus vaatii veronsa, eikä Eurooppa pääse nauttimaan rauhasta. Tarjolla on niin yksin- kuin moninpeli.

Saatavilla: PC

Paradise Killer (4.9.)

Paratiisissa ei ole kaikki hyvin, kiitos sekopäisen murhaajan. Erikoinen, vaihtoehtoiseen maailmaan vievä Paradise Killer nojaa vahvaan tarinaan ja rönsyilevään dialogiin. Senjan arvostelun perusteella rikoksen selvittäminen on varsin koukuttavaa puuhaa.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Spelunky 2 (15.9.)

Kyllä! Spelunky saa vihdoin pitkään odotetun jatko-osan. Avausosan useat salaisuudet, yllättävät kuolemat sekä napakat kontrollit tekivät siitä koukuttavan seikkailun. Spelunky 2 laajentaa konseptia muun muassa moninpelillä. PC-versio ilmestyy pari viikkoa PlayStation 4 -julkaisun jälkeen.

Saatavilla: PC, PlayStation 4

Welcome to Elk (17.9.)

Tanskalainen Welcome to Elk erottuu joukosta hyvin omaleimaisen ulkoasunsa ansiosta. Elkin saarelle sijoittuva, tarinavetoinen seikkailu pohjaa käsikirjoituksensa oikeisiin ihmiskohtaloihin ja tarinoihin. Mukana on niin suruja kuin nauruakin.

Saatavilla: PC, Xbox One

art of rally (23.9.)

Värikäs ja vauhdikas art of rally – kaikki kirjoitettuna pienellä – päästää pelaajat klassikkoralliautojen rattiin läpi kuvitteellisten kisojen. Trailerin perusteella tarjolla on komeita puitteita, aitoa äänimaailmaa ja yli-innokkaita katsojia.

Saatavilla: PC

Untitled Goose Game - Two-Player Update (23.9.)

Untitled Goose Game hullaannutti ihmiset viime vuonna veikeällä ideallaan. Ilkeän hanhen varastelureissu saa nyt yllättäen kaksinpelin, sillä mikäpä olisi mukavampaa kuin kaksi ilkeää hanhea. Honk honk!

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

