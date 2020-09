Testissä huippupelaamiseen tähtäävä Lenovo Y27gq-25 -näyttö

Käyttipä monitoria mihin tahansa, niin hyvä näyttö on hyvä asia.

Erityisen hyvä asia on, jos tehokkaan pelikoneen kylkeen hankkii näytön, joka myös pystyy näyttämään pelien tapahtumat hyvälaatuisina. Testiimme päätynyt Lenovon 27-tuumainen Y27gq-25-monitori täyttää nämä kriteerit. Näyttöä testattiin yhdessä aiemmin tällä viikolla käsitellyn Lenovo Legion 5i -pelikannettavan kera, ja jälki oli varsin mainiota.

Ulkoisesti pätevä

Ensivaikutelma laitteesta on positiivissävytteinen. Näytön ja sen jalan helpon yhdistämisen jälkeen käsillä on jykevän oloinen 27-tuumainen näyttö, joka tuntuu tukevalta kokonaisuudelta. Telineessä olevaa ruutua voi nostaa, kallistaa ja kääntää oman mielen mukaan. Myös pystysuuntaan, jos näin halajaa.

Lenovoa kerrakseen: Lenovo Legion 5i -kannettava sekä Lenovo Y27gq-25 -monitori

Näytön alalaidassa olevat painikkeet eivät ole ne maailman toimivimmat, mutta harvoin näiden nappien kanssa joutuu alvariinsa sähertämään. Usein uusien näyttöjen asetuksia tulee säädettyä tasan kerran, käyttöönoton yhteydessä, minkä jälkeen niihin ei tule koskettua. Itselle sopivat asetukset aluksi käyttöön, ja homma on sillä selvä. Niin myös kävi tällä kertaa.

Suurin indikaattori siitä, että kyseessä voisi olla pelikäyttöön tarkoitettu monitori, on sen kuulokkeille tarkoitettu orsi. Se lasketaan alas näytön vasemmasta reunasta ja työnnetään takaisin sisään käyttötarpeen loppuessa. Pieni asia, mutta eivätpähän kuulokkeet ole pöydällä lojumassa.



Kuulokeorsi käytännön käytössä



Puhutaan sitten liitännöistä. Monitorissa on omat porttinsa HDMI- ja DisplayPort-kaapeleille, yksi kumpaakin lajia, sekä kolme USB-porttia. Myös kuulokkeille on oma liitäntänsä. VGA- ja DVI-portteja ei tarjolla ole, mikäli niitä joku vielä sattuu kaipailemaan.

Teknologiaa vaikka muille jakaa

Laitteelle lupaillaan 240 Hz:n virkistystaajuus sekä 0,5 ms:n vasteaika, mikä kuulostaa etenkin nopeatempoisten pelien ystäville varsin mainiolta. Ja näin tuntui olevan myös käytännössä, sillä pelaaminen näytti hyvältä joka testatun pelin kera. Pikseleitä on tarjolla 2560 x 1440, ja menoa sulavoitetaan NVIDIA:n G-Sync-teknologialla, joka lupaa sulavaa pelikokemusta ilman kuvan repeilyä. Mikäli G-Sync ei ole terminä tuttu, oheinen video näyttää tekniikan toimimisen käytännössä. Aiemmat kokemukset puhuvat kyseisen teknologian puolesta, sillä sen käytön on myös huomannut käytössä.

Näillä spekseillä ei ole paljoa naputtamista, ja vaikka kilpapelaamiseen tähtäävä toiminta pitäisi onnistua varsin mallikkaasti. Onpa laitteella myös TÜV Eye Comfort -sertifiointi, joten tarjolla pitäisi olla vähemmän heijastuksia ja silmien rasitusta.

Tämähän kuulostaa kaikki vallan mainiolta. Onko tässä nyt mitään syytä nokan koputukselle?

No jotain pientä vain

Näytöstä on tarjolla kaksi erilaista versiota, kauttimilla varustettu ja ilman niitä oleva. Käsittelyymme saapuneessa mallissa ei ollut kaiuttimia, joten äänipuolesta ei ole sen suurempaa sanottavaa.

Ellei sellaiseksi sitten lasketa näytön tuulettimista lähtevää ääntä. Monitorin takana on näet kohtuullisen kokoinen tuuletinkokonaisuus, joka pitää laitteen sisukset viileämpänä.



Kuvan ulkoneva osuus on tuulettimia



Näytöstä lähtee käyntiääni, vaikka ruudulla ei olisikaan nettiselainta kummempaa menoa, puhumattakaan sitten kovemmista peliväännöistä. Humina ei ole häiritsevä, mutta muuten hiljaisessa huoneessa äänen kyllä kuulee. Tuulettimen ääni ei lopu käyttöön, sillä laite jää pitämään ääntä joksikin aikaa käytönkin jälkeen. Humina loppuu alle kymmenessä minuutissa. Ääni ei ole häiritsevä, mutta mikäli kaavailee käyttöön useampaa näyttöä rinnakkain, voi tuuletus nousta asiaksi.

Kuva ruudulla on Lenovon kotisivujen mukaan "lähes reunukseton", joskaan kuva ei tunnu täyttävän aivan koko ruutua, vaan reunoihin jää pienen pieni hukka-alue. Tämä on minimaalinen asia, mikä ehkä pikkutarkimpien useista rinnakkaisista ruuduista unelmoivien kannattaa huomioida.

Laatu maksaa

Y27gq-25-monitorista ei pysty pitkää ja polveilevaa romaania kirjoittamaan. Kyseessä on varsin mallikas näyttö, jota kehtaa käyttää nopeatempoistempienkin pelien kanssa. On kuitenkin suositeltavaa, että kuvapiuhan toisessa päädyssä olevassa laitteessa on myös vääntöä, jotta monitorin potentiaali ei jää hyödyntämättä.

Hintaa laitteella toki on, sillä Lenovon omilla sivuilla sen hinnaksi listataan kirjoitushetkellä 1 099 euroa. Oli hinta mikä tahansa, kyseessä on varsin toimiva kokonaisuus, joka hoitaa lupaamansa asiat.

Oheinen video pätee nyt valokeilassa olevaan monitoriin, vaikka juuri samaa mallinumeroa ei videon otsikosta löydykään.