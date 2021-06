Monipuolinen soundbar, joka kompuroi vain Barry Whiten edessä – testissä JBL Bar 5.0 MultiBeam -kaiutin

Televisioruutujen kasvaessa kuluttajat kaipaavat myös parempaa äänentoistoa viihdekeskuksiinsa. Nykypäivänä kotiteatteriympäristön ei välttämättä tarvitse olla monimutkainen, useista elementeistä koostuva järjestelmä, sillä laitevalmistajat tarjoavat soundbar-kaiuttimilla yksinkertaistettuja kokonaisuuksia. JBL Bar 5.0 MultiBeam onnistuu siinä melko hyvin.

Ulkonäkö

JBL ei ole lähtenyt keksimään pyörää uudestaan. Tummanharmaa kaiutin on hyvin perinteinen soundbar, jossa useat kaiutinelementit ovat huomaamattomasti erittäin tiheän ritilöinnin takana piilossa. Laitteen päällä on muutamia toiminnallisia nappeja, kuten virtapainike sekä äänenvoimakkuuden ja äänilähteen säätö.

Suurimman osan ajasta toimintoja kontrolloidaan kauko-ohjaimella, oli sitten lisäämässä äänitasoa tai vaihtamassa äänilähdettä Bluetoothille. Siro säädin istuu hyvin käteen tarjoten kaiken tarvittavan.

Etupuolelle piilotettu näyttö aktivoituu käytöstä: Tarvittava informaatio näytetään vain muutaman sekunnin ajan käyttäjälle, jottei se vie huomiota pois esimerkiksi elokuvan katselulta. Kaikki liitännät ja piuhojen paikat ovat takana suojassa katseilta.

Kaiken kaikkiaan JBL MultiBeam 5.0 on tyylikäs ja melko huomaamaton soundbar, jonka saa asennettua niin tv-tasolle kuin seinään kiinni paketin mukana tulevilla asennustarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Nimensä mukaisesti kaiutin tukee 5.0-kanavaista ääntä. JBL:n MultiBeam-tekniikan ja Virtual Dolby Atmos -tilaäänen avulla kaiutin tarjoaa monipuolisen äänimaailman ilman erillistä subwooferia. Kaiuttimessa ei ole liitäntää ulkoisille lisälaitteille.

Videoliitännöissä tuetaan Ultra HD 4K -läpivientiä Dolby Visionilla sekä HDMI eARC -teknikkaa.

Sisäänrakennettu tuki Chromecastille, AirPlay’lle ja Alexa Multi-Room Musicille (MRM) mahdollistavat musiikin suoratoiston mobiililaitteilta sekä monihuonemahdollisuudet.

Langaton verkkoadapteri tukee 802.11 a/b/g/n/ac -standardin verkkonopeuksia. Bluetooth hyödyntää versiota 4.2.

Käyttöönotto

Kaiuttimen saaminen toimintaan on tehty hyvin yksinkertaiseksi. Selkeä pikaopas neuvoo liitännät askel askelta. Kaiutin kytketään yhdellä HDMI-piuhalla televisioon – suositeltavasti ARC-porttiin – ja toisen piuhan päähän liitetään esimerkiksi pelikonsoli HDMI 2.0 -kaapelilla. Virtojen kytkemisen jälkeen kannattaa päivittää soundbarin ohjelmistoversio.

Uusimman firmiksen saa käyttöön joko USB-tikun avulla tai sitten yksinkertaisesti liittämällä soundbarin langattomaan lähiverkkoon. Tämän jälkeen laite päivittää itsensä automaattisesti pilvestä. Jälkimmäinen on muutenkin suositeltavaa, jotta Chromecast- ja AirPlay-ominaisuuksia pystyy hyödyntämään. Wlan-asetukset asetetaan esimerkiksi Google Home -sovellusta hyödyntämällä.

Soundbar sisältää automaattisen kalibrointitoiminnon. Noin minuutin kestävän kalibroinnin aikana kaiutin lähettää korkeita testisignaaleita ja mittaa siten huoneen ääniominaisuuksia. Tulosten perusteella laite säätää äänitasonsa, jotta tilaääniominaisuudet toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla kyseisessä ympäristössä.

Käyttöönotto on todella suoraviivainen ja nopea prosessi, eikä kaiutinta tarvitse säätää tämän jälkeen. Operaatio otti yhteensä vartin, jonka jälkeen kaikki oli valmista.

Käyttökokemukset

Aikaisemmin tv-tasoni läheisyyttä on koristanut kaksi Audio Pron aktiivikaiutinta ja erillinen subwoofer. Stereoäänikokemukseen rinnastaen JBL:n soundbar lisää selkeästi sävyjä ääneen ja varsinkin korkeat taajuudet kuulostavat huomattavasti rikkaammilta. Selkeän eron huomaa vasta matalissa bassoäänissä, sillä testilaiteen kaiutinominaisuudet eivät kykene vastaamaan erilliseen subwooferiin. Asian huomaa varsinkin musiikin kuuntelussa, kun Barry Whiten pehmeä ääni jättää aiempaa kylmemmäksi ja Janelle Monáen I Like That -kappaleen alkusoinnuista puuttuu potku.

Pelaamiseen tai elokuviin bassotehon puute ei vaikuta yhtä pahasti, sillä niissä on harvemmin yhtäjatkoisesti tarvetta samanlaiselle matalalle jyrinälle ja jytkeelle – tai jos on niin bassotaajuuksien vaihtelu ei ole yhtä suurta. Toisaalta luvattu tilaäänituki jättää hieman toivomisen varaa, vaikka onkin selkeä parannus aiemmin tottumaani stereoääneen. Äänisignaaleja suunnataan ruudun tapahtumien mukaan, mutta virtuaalisesti toteutettu tilaääni vaatii äänenvoimakkuuden pitämistä todella kovalla, jotta vaikutuksen huomaa. Perinteisessä kotiteatteriympäristössä takakaiuttimien panoksen huomaa jo pienissäkin volume-tasoissa.

Käytettävyydeltään JBL Bar 5.0 MultiBeam vastaa nykypäivän standardeja. Varsinkin sisäänrakennettu Chromecast-tuki helpottaa podcastien ja musiikin soittamista mobiililaitteilta. Käyttöajan aikana ei ilmennyt teknisiä ongelmia, ja kaiutin tarjoaa oivaa hinta-laatusuhdetta omassa 400 euron hintaluokassa.

Yhteenveto

JBL Bar 5.0 MultiBeam -kaiutin tekee mitä lupaa, vaikka matalat äänitaajuudet eivät tarjoakaan samaa skaalaa kuin korkeammat diskanttiäänet. Ulkoisen subwooferin mahdollisuutta jää hieman kaipaamaan. Muuten soundbarin äänimaailma on rikas, ja tehoakin riittää tarpeeksi niin peli- kuin elokuvakäyttöön. Virtuaalinen Dolby Atmos -tilaääni parantaa huomattavasti television sisäisten kaiuttimien äänimaailmaa, mutta ei missään nimessä vastaa perinteistä kotiteatteriympäristöä.

Laitteen käyttöönotto ja käyttö ovat helppoa, eikä toiminnassa ilmennyt ongelmia kahden kuukauden testiajanjakson aikana. Monipuolinen etäsoittotuki tekee kaiuttimesta olohuoneen oletusäänilähteen. JBL Bar 5.0 MultiBeam on oiva vaihtoehto tv-tasolle, jos kaipaa kompaktia yhden laitteen kaiutinratkaisua kotiinsa.