Kavereiden kanssa fantasiamaailman sydämeen – ennakossa Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Dungeons & Dragons: Dark Alliance on kissanminttua vanhan koulukunnan faneille. Aikanaan toisen sukupolven PlayStationille julkaistu toimintapeli poiki yhden jatko-osan ja tukuttain vannouneita faneja, jotka ovat odottaneet jatkoa kuin kuuta nousevaa. Synkkiä luolastoja ja karmivia viemäreitä kolutaan pian uudestaan, kun Drizzt Do'Urden ja kumppanit päästetään valloilleen.

KonsoliFIN pääsi ensimmäisten joukossa kokeilemaan miltä aarteenmetsästys maistuu, sekä näkemään mitä sarjan uudelta alulta voi odottaa tulevaisuudessa.

Vanhassa vara parempi

Dark Alliance perustuu löyhästi R. A. Salvatoren kirjoihin, joista ammennetaan ainakin hahmojen ja paikkojen verran tuttua materiaalia. Kaukana Faerunin korpimaassa, Forgotten Realmsin majoilla, sijaitsee hyytävä Icewind Dale, joka kätkee sisäänsä myyttisiä aarteita ja vaarallisia vihulaisia. Drizzt kumppaneineen saapuu paikalle tutkimaan paikallisten örkkien yllättäviä väkivaltaisuuksia, josta tietenkin paljastuu huomattavasti suurempi seikkailu. Matkalle lähtevä nelikko koostuu Drizztin lisäksi Catti-brien jousiampujasta, kääpiö Wulfgarista ja jättiläismäisestä Bruenor Battlehammerista. Eli tutummin taistelija, barbaari, samooja ja varas.

Kehittäjä Tuque Games on saanut yllättävän vapaat kädet D&D-lisenssin omistaja Wizards of the Coastilta. Jos Faerunin maailma on vähääkään tuttu joko pöytäroolipelin tai kirjojen kautta, tarjoaa Dark Alliance varmasti ällisteltävää ja tunnistettavia hetkiä. Erityisesti vihollisiin on nähty vaivaa. Perinteisistä örkeistä aina kammottaviin beholdereihin asti jokainen vastaantulija on komeaa katseltavaa. Tarkasta vihollismäärästä ei testin aikana ollut puhetta, mutta kehittäjät lupaavat etteivät fanit jää nuolemaan näppejään.

Rikkauksia odotellessa

Kokeilussa päästiin näkemään yhtä pelin alkupään kartoista, joka sijoittuu syvälle kääpiöiden valtakunnan uumeniin. Avointa maailmaa Dark Alliance ei tarjoa, vaan tehtävät käynnistetään yhteisestä leiristä, jossa myös käydään jakamassa aarteet ja kehittämässä taitoja. Itse tehtävien aikana on siis turha odottaa uusia aseita tai haarniskoja.

"Huomasimme pelaajien jäävän jumittamaan paikoilleen intensiivisen menon aikana", pelin taiteellinen johtaja Jeff Hattem kertoo.

"Emme halunneet, että seikkailijat jakautuisivat eri ryhmiin aarteen takia, joten nyt kaikki jaetaan vasta seikkailun lopuksi."

Ratkaisu on ensimmäisen kokeilun perusteella onnistunut. Paluu leiriin tuntuu voittoisalta, kun tietää siellä odottavan kaikki matkalta löydetty. Turpajuhlan keskellä ei muutenkaan ehdi uusia esineitä pahemmin tutkia, ja Dark Alliancen painotus toinen toistaan nopeampiin ja tehokkaampiin luolastoralleihin jysähtäisi muuten kuin seinään.

Myös vaikeusasteet vaikuttavat aarteisiin. Mitä korkeammalla vaikeustasolla luolastoihin uskaltautuu, sen paremmat apajat ovat myös tarjolla. Kenttien välissä nähdään myös levähdyspisteitä, jotka parantavat sankarit takaisin täysiin pisteisiin. Kokeneimmille konkareilla on tarjolla myös toinen vaihtoehto. Mikäli jättää pyörähtämättä unten mailla, kentän aarrekerroin nousee himpun verran ja mahdollisuudet harvinaisempiin palkintoihin sen mukana. Näin ollen Dark Alliance antaa seikkailijoille tilaisuuden pohtia kuinka ahneita he lopulta ovat, jopa kesken hektisimmän seikkailun.

Kovaksikeitettyä toimintaa

Alkuperäinen Dark Alliance on isometrinen toimintaseikkailu, jossa kamera on lukittu tiettyyn pisteeseen aikalaisraudan rajoitusten vuoksi. Uudessa versiossa toiminta tuodaan suoraan iholle, joskus jopa liiallisuuksiin asti. Kolmannen persoonan kuvakulma antaa huimat mahdollisuudet ihastella Tuque Gamesin kaunista kädenjälkeä ympäristöissä, mutta toiminnan keskellä toivoisi hitusen hengitysvaraa. Nyt neljän hengen tiimeissä meno yltyy välillä niin kaoottiseksi, ettei välillä huomaa missä oma hahmo viilettää.

Kaikilla sankareilla on omat taitonsa, joista vain tietyn määrän voi aktivoida per kenttä. Näiden lisäksi jokainen hahmoista osaa ällistyttävän määrän erilaisia kombinaatioita, joita voi avata lisää kokemuspisteillä. Tuque Games lupaa hahmoille hulppeat yli sata erilaista liikettä, joita Drizztillä on selkeästi eniten. Hahmoilla on myös omat erikoishyökkäyksensä, jotka voi aktivoida agressiomittarin täyttyessä. Drizztin tapauksessa tämä kutsuu helvetin majoilla koisaavan sutensa, joka pistää viholliset hetkessä paloiksi.

Ruudulla pyörii siis yhtäaikaa vauhtiviivoja, taikoja, nuolia, tulta ja ties mitä, eikä kaikesta aina saa selvää. Muutaman kerran hahmoltani meni henki puhtaasti sen vuoksi, etten enää tajunnut mistä suunnasta hyökkäykset tulivat. Pelissä on myös muuten erinomainen torjuntamekaniikka, jonka avulla vastustajat voi saada hetkeksi pois tolaltaan. Mutta sen käyttäminen ei aina toimi kuten pitäisi, erityisesti liiallisen toiminnan keskellä.

Tässä tosin on todettava, että demo tapahtui netin välityksellä vähemmän kuin optimaalisessa ympäristössä, joten kokonaisuus voi parantua jahka peliä päästään testaamaan lähiverkossa.

Odotukset korkealla

Tuque Games lupaa Dark Alliancelta paljon. Heti ensimmäisenä moderaattorimme ilmoitti, ettei pelistä löydy yhtäkään mikromaksua tai loot boksia. Tämä on tietenkin huojentavaa kuulla, mutta samalla oikeastaan minimi, mitä peliltä pitäisikin odottaa. Sen sijaan ilahduttavampaa oli kuulla, että kehittäjä aikoo panostaa fantasiamättöön vielä pitkään. Pelkästään tämän vuoden puolella on odotettavissa kaksi ilmaista DLC-pakkausta syksyn mittaan ja lopulta yksi suurempi ilmainen lisäosa, jonka mukana tulee myös uusi pelattava hahmo. Ottaen huomioon, että Dark Alliance tulee myös Xbox Games Passiin heti julkaisupäivänä on lisämateriaalin lupaus suorastaan kutkuttava.

Itse pääpeli on myös väitteiden mukaan kiitettävän laaja. Yhden kentän läpipeluuseen kului meiltä ensikertalaisina vähän vajaa puoli tuntia. Kokonaisuudessa kenttiä on yhteensä toistakymmentä, mikä lupailisi ainakin viittätoista tuntia pelattavaa. Kyseessä ei tietenkään ole tarinavetoinen peli, eikä tavoite olekaan suorittaa juonta alusta loppuun kerta toisensa jälkeen. Dark Alliance pikemminkin tulee näyttämään kyntensä vasta toiston yhteydessä – ja varsinkin kaveriporukalla. Emme vielä päässeet näkemään minkälaista rohmuttavaa Faerunin luolastoista löytyy, mutta on helppo väittää, että kokonaisuuden nautittavuus riippuu vahvasti niistä.

Ensikosketus nostalgiseen monsterimättöön on kuitenkin kauttaaltaan positiivinen. On suorastaan ilahduttavaa päästä digitaalisesti larppaamaan Drizztiä ystävineen, ja Tuque Gamesin hienovarainen kosketus pienissä yksityiskohdissa paistaa läpi kauttaaltaan. Dark Alliance saapuu kauppoihin jo vajaan viikon päästä, joten pian nähdään minkälainen lopputulos on käsissä.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance julkaistaan 22. kesäkuuta PlayStation- ja Xbox-konsoleille sekä PC:lle.