Ota värikartta kauniiseen käteen ja elä sisustajan unelmaa – katsauksessa The Sims 4 Unelmakoti

The Sims 4:n pelaajat voi jaotella karkeasti kahteen ryhmään: Heihin, jotka tykkäävät rakentamisesta ja sisustamisesta sekä heihin, jotka mieluummin paneutuvat simimäisen elämän simuloimiseen. Uusi Unelmakoti -paketti on suunnattu ensimmäisenä mainituille, sillä se tuo mukanaan uuden sisustussuunnittelijan aktiivisen uran ja kasoittain trendikkäitä huonekaluja.

Pian Möttölät näkevät kauniisti sisustetun huoneensa.

Sisustussuunnittelijat pääsevät remontoimaan tuttujen ja tuntemattomien henkilöiden kotikoloja. Tarkoituksena on matkata pelihahmonsa seurassa kohteeseen raatamaan, mutta laiskuuden iskiessä simin voi lähettää työn parin ihan itsekseen. Aluksi tarjolla on yksittäisten huoneiden sisustamista, mutta maineen ja taidon karttuessa avautuu vaativampia työmahdollisuuksia.

Ensin tutkitaan, sitten hutkitaan

Saavuttuaan kohteeseen simin täytyy ensin tutustua toimeksiantajien makujen saloihin jutustelemalla heidän kanssaan. Kuulustelutuokion perusteella neuvokas ammattilainen saa selville muutamia yksityiskohtia asiakkaiden tyylistä, joiden perusteella huoneen tulevaa ulkonäköä aletaan suunnittelemaan. Seuraavaksi asiakkaat lähetetään pois tieltä häiritsemästä, kääritään hihat ja aletaan hommiin.

Remontoitavasta tilasta otetaan ennen ja jälkeen kuvia, jotka sitten useiden tuntien pituisen työrupeaman päätteeksi näytetään into pinkeänä odottavalle asiakkaalle. Kun on omasta mielestään saanut huoneen näyttämään asukkaan toiveiden mukaiselta, on aika kutsua heidät takaisin tontille ja paljastaa aikaansaannoksensa. Jos suoritukseen ollaan tyytyväisiä, saa simi sovitun palkkion ja parannuksen maineeseensa. Jos tulos taas ei miellytä nirppanokkia, ei raskaan työn raatajan kassaan kilise pennin pyörylää.

Kyllä näin komeassa makuuhuoneessa kelpaa nukkua!

Ainakin alkupään remonttikohteiden sisustaminen asiakkaita miellyttäväksi hoituu vähän liiankin helposti. Jos asukki kertoo esimerkiksi tykkäävänsä tanssimisesta, niin työstään saa hyvän arvosanan sisustamalla kodin stereoilla ja tanssilattialla. Tuntuu siltä, ettei huoneen kokonaisulkonäöllä ole väliä, kunhan siellä on joitakin asukkaan makuun sopivia esineitä.

Outoa on myös se, että sisustamiskeikkaa varten annetaan aluksi tietty budjetti. Tätä budjettia voi kuitenkin venyttää myymällä asiakkaan huonekaluja ihan mielivaltaisesti, vaikka viereisestä huoneesta. Työnä voi olla siis kylpyhuoneen sisustaminen, johon saa lisää rahaa myymällä kaikki olohuoneen kalusteet ja perintökalleudet, eikä tämä tunnu haittaavan talon asukkaita hitusen vertaa.

Tyylikkäitä huonekaluja ja kauniita kesämekkoja

Koska Unelmakoti-lisäri keskittyy sisustamiseen, on pakettiin pakattu kasoittain uutuutta hohkaavia huonekaluja. Mööpelit näyttävät yksinkertaisen tyylikkäiltä ja sopivat varmasti moneen makuun. Suurimpia ilonkiljahduksia pelaajissa aiheuttavat luultavasti kätevät kerrossängyt, yhdisteltävät moduulisohvat sekä omat suosikkini, tyrmäävän upeat pahvilaatikot.

Oi ihanata, miten nätti mekko!

Meitä elämän simuloimisesta nauttivia simpsuttelijoita ei onneksi ole täysin unohdettu. Hahmonluonnissa on valittavana joitakin uusia hiustyylejä, ja vaatekaupan hyllyt notkuvat näteistä kesämekoista, haalareista sekä muista ihkuihanista asusteista. Varsinkin naispuolisille simeille on tarjolla runsaasti kaikkea, mutta myös herrasmiestenosastolta löytyy muutamia nasevia uutuuksia.

The Sims 4 Unelmakoti on täydellinen game pack simittäjille, joiden sydän sykkii kotien sisustamiselle. Huonekalujen suuri valikoima saa herkimmät henkilöt häkeltymään valinnanvaran määrästä ja laadusta, mutta sisustussuunnittelijan ammatin pienet puutteet laskevat innostusta himpun verran. Viehättävien mööpeleiden lisäksi 20 euron hintainen lisäosa sisältää huikean hemaisevia vaatteita, joten myös elämän simuloimiseen keskittyvien kannattaa vakavasti harkita sen hommaamista.