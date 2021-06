: E3-messut tarjosivat taas tukun tyylikkäitä ja innostavia indiepelejä

Osa E3-messuilla esitellyistä teoksista ilmestyy jo pian, osaa joutuu sen sijaan odottamaan hamaan tulevaisuuteen.

Hades

Monet viime vuoden palkintogaalat tyhjentänyt Hades ei kaipaa suurempia esittelyjä. PC:llä ja Nintendo Switchillä jo aiemmin loistanut roguelite ilmestyy elokuun 13. päivä myös Xboxille ja PlayStationille.

Harold Halibut

Käsintehdyt hahmot ja ympäristöt heräävät Harold Halibutissa henkiin, sillä avaruuteen sijoittuva seikkailupeli näyttää julmetun hyvältä. Kickstarterin kautta vauhtia hakenut teos ilmestyy tän vuonna Nintendo Switchille, Xboxille, PlayStationille ja PC:lle.

Immortality

Her Storyn ja Telling Liesin tekijän, Sam Barlow'n, uutukainen kantaa nimeä Immortality. Kadonneen näyttelijättären kohtaloa tutkitaan vuoden 2022 aikana.

Planet of Lana

Ruotsalaisen Wishfullyn kaksiuloitteinen toimintaseikkailu Planet of Lana hurmaa käsinmaalatulla ulkoasullaan. Xboxille ja PC:lle vuonna 2022 julkaistava teos sijoittuu värikkäälle planeetalle, joka ei ole Maa.

Replaced

Ihmisen ruumiiseen juuttunut tekoäly toimii toimintapainoitteisen tieteisjännärin pääosassa. Pikseligrafiikalla ihastuttava Replaced odotuttaa vuoteen 2022 asti, alustoina toimivat PC ja Xbox.

Sable

Avoimen maailman tutkiskelua ja pulmailua tarjoileva Sable kantaa päähenkilönsä nimeä. Futuristinen ja hyvin uniikilta näyttävä nimike ilmestyy syyskuun 23. päivä Xboxille ja PC:lle.

Sifu

Kung fu -teeman ympärille rakennettu Sifu pistää vastustajia pinoon itämaisessa kostotarinassa. Joka kerta kun pelaaja kuolee, ikääntyy hänen hahmonsa hieman. Julkaisua voi odotella tänä vuonna PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle ja PC:lle.

Somerville

Xboxin tilaisuudessa esitelty Somerville sijoittuu synkkään tulevaisuuteen, jossa eräs perhe kohtaa ennen näkemättömiä vaaroja matkallaan läpi maan. Somerville julkaistaan PC:lle ja Xboxille vuonna 2022.

The Last Night

The Last Nightin tekijä jakoi teoksesta Twitterissä vain lyhyen gif-kuvan ja päivityksen, mutta silti pari vuotta sitten ensiesiintymisensä tehnyt kyberpunk-seikkailu kiinnostaa. Tarkempaa julkaisuajankohtaa The Last Nightille ei ole tiedossa.

The Last Night, as of today. pic.twitter.com/LLYM8IwQbQ — Tim Soret (@timsoret) June 14, 2021

Trek to Yomi

Tyylikäs Trek to Yomi luottaa Akira Kurosawan mustavalkoiseen estetiikkaan. Samurai-taisteluja, suuria tunteita ja ennen kaikkea japanilaista dialogia tarjoava peli ilmestyy PlayStationille, Xboxille ja PC:lle vuonna 2022.

Tunic

Sympaattinen kettu lähtee tutkimaan suurta maailmaa zeldamaisessa seikkailussa. Pitkään kehityksessä ollut Tunic julkaistaan näillä näkymin vuoden 2021 aikana Xboxille ja PC:lle.

Twelve Minutes

Yksi tämän vuoden odotetuimmista indiepeleistä, Luis Antonion Twelve Minutes ilmestyy vihdoin 19. elokuuta Xboxille ja PC:lle. Kahdentoista minuutin aikalooppiin sijoittuvan murhamysteerin näyttelijäkaartia komistavat Hollywood-tähdet Willem Dafoe, Daisy Ridley ja James McAvoy.

