Näppärä langaton tehopakkaus – arvostelussa Turtle Beach Stealth Ultra

Turtle Beach kiilaa kilvoittelemaan korkeimman laatuluokan ohjaimesta.

Aiemmin KonsoliFIN arvosteli Turtle Beachin halvemman hintaluokan React-R-ohjaimen. Nyt nupit on väännetty kaakkoon, kun valmistaja lähtee haastamaan langattomalla ohjaimella luokkansa parhaimmiston.

Paketti sisältää pakollisten johtojen, laturien ja donglen lisäksi pari erilaista tattituntumakumia.

Repullinen hittejä

Ilmeisesti patenttisyistä markkinoilla on vain rajallinen joukko langattomia ohjaimia, tai ainakin niiden hinta tuppaa pompsahtamaan halvempien konsolien hintaluokkaan. Niin myös Stealth Ultra -ohjaimen kohdalla: hintalappu pyörii Suomessakin vajaan parinsadan euron kieppeillä. Kun hikikarpalot pyyhkii pois otsalta ja lompakosta, jää käteen melkoisen näpsäkkä ja monikäyttöinen langaton ohjain.

Paketin mukana tulee ohjaimen lisäksi lataustelakka, yhdistämisdongle, kolmemetrinen punottu USB-C-johto, kantokotelo sekä kaksi paria vaihdettavia kuminuppeja erilaisen tattituntuman saamiseksi. Erityisesti kotelo on näppärä vehje, sillä ohjaimen lataus onnistuu myös sen sisällä – kotelon yläosassa on pieni kolo USB-johdon pujottamista varten. Kokonaisuus pysyy hyvin paikoillaan telakassa muutaman pikkumagneetin avulla.

Laite on yllättävän kevyt, ainakin verrattuna kilpailijoihin. 246 grammaa on kovin vähän ja olin odottanut hieman raskaampaa pakettia, mutta tämä on täysin makukysymys. Ainakaan käsi ei rasitu liikaa, mutta toisaalta paino kertoo siitä, että metalliosia ei ole käytetty ylenpalttisesti. Mustat kädensijat ovat sentään kuvioitua kumia.

Muutoin laite on tungettu täyteen herkkuja ja ominaisuuksia. En ole aivan varma, mistä Stealth-nimi tulee, sillä RGB-valaistus tuo näyttävyyttä – ja kuluttaa langattoman ohjaimen akkua. Näyttävimpänä yksityiskohtana keskiosaan on sijoitettu pieni LCD--näyttö, jonka kautta laitteen ominaisuuksia voi säätää. Lisäksi pienenä sukkelana lisänä kännykän viestit voi ohjata saapumaan näytölle pelaamisen ajaksi App Link -ominaisuuden kautta.

Ohjaimen takaa löytyy nimettömälle tarkoitetut neljä lisäpainiketta ja olkanappien liikekaarta voi säätää kahteen tilaan. Ohjaimen alaosasta löytyy 3,5-millinen audioulostulo kuulokkeiden kiinnittämistä varten. Laite tarjoaa myös tukea audion miksaamiseen, jos tämän haluaa tehdä ohjaimen ajurien kautta. Lisää tuunausmahdollisuuksia löytyy koneelle asennettavasta Control Center 2 -ohjelmasta.

Materiaalit vaikuttavat kestäviltä, vaikka metallia ja kumia ei olekaan törsätty. Ulkolaidat ovat sentään mustaa, kuvioitua kumia.

Vahvimpien haastaja?

Virallisesti ohjain tukee vain nykyisiä ja edellisen sukupolven Xboxia, Windowsia, Androidia ja muita bluetooth-laitteita, kuten älytelevisioita. Yhdistäminen laitteisiin tapahtuu joko mukana tulevan tikun tai bluetoothin kautta. Dongle kiinnittyy näppärästi joko lataustelakkaan tai suoraan halutun laitteen USB-porttiin. Turhauttavaa kyllä iPhone löytää ohjaimen, mutta sen käyttö ei onnistu. Tämä on iso rajoite. Hyvästi CoD Mobilen dominointi!

Akun kestoksi luvataan peräti 30 tuntia, mutta itse väittäisin ainakin aktiivisella pelaamisella sen olevan melkoisesti lyhyempi. Käytännössä en testannut yli vuorokauden pelimaratonia, joten akku voi kulua myös passiivisesti. Niin tai näin, käytännössä kesto on selvästi yli 10 tuntia, joten pidempikin sessio ilman vessataukoja onnistuu varmasti.

Jäin myös kaipaamaan hieman laajempaa muokkausvalikoimaa, sillä ainoa vaihdettava osa on tattien päällyskumit. Sen sijaan esimerkiksi nuolinäppäimet on lukittu pyöreäksi alustaksi. Lisäksi nuolinäppäimet ja AXYB-painikkeet ovat kliksuvaista sorttia. Tämä parantaa sormivastetta, mutta omaan korvaani ohjaimen käyttäminen on kerta kaikkiaan liian äänekästä.

Turtle Beach Stealth Ultra on selkeä lippulaivatuote niin ominaisuuksien kuin hintansa puolesta. Se haastaa onnistuneesti kilpailijoitaan ja tarjoaa päälle vielä lisäsäihkettä LCD-näytön ja RGB-valaistuksen kautta. Kuitenkin tällä hintaluokalla olisin toivonut näkeväni myös vaihdettavia komponentteja ja natiivia iOS-tukea.