Pro-ominaisuuksia pienemmällä rahalla ja pitkällä takuulla – arviossa Snakebyte Gamepad Pro X

Snakebyten Gamepad Pro X on markkinoiden halvimpia pro-ohjaimia. Hall Effect -sensorit ovat budjettikapulan myyntivaltti: tämän pitäisi ehkäistä analogitattien antikristuksen, driftaamisen syntymistä. Snakebyte on niin varma tuotteensa kestävyydestä, että se on paiskannut palikalle jopa viiden vuoden takuun.

Kuten tuhannet muutkin, virkistin itsekin muistojani Fallout 4:n parissa nimikkosarjan jälkimainingeissa. Äkkiä holviasukki sai kuitenkin ilmeisen aivoinfarktin ja jäi paikalleen pyörimään ympyrää. Driftaaminen oli taas piruna merrassa. Purin hammasta verisuonen sykkiessä ohimollani, kunnes kohtalo puuttui vuonna 2015 julkaistuun peliin tekstiviestin muodossa. Postissa odotti uusi ohjain. Kahdeksan kympin hujakoilla huitelevaan hintaansa nähden vaatimattoman maanläheinen pelastajani saapui kotiin hauskassa, magneeteilla kiinni pysyvässä laatikossa.

Magnetismin mestari

Hall Effect -sensorit perustuvat magneettikentän aiheuttaman jännitevaihtelun mittaamiseen, joten tämän kapulan tateissa ei ole toisiinsa koskevia (ja siten kuluvia) osia kuten perinteisissä analogitateissa. Periaatteessa voi kestää vuosikymmeniä ennen kuin driftausta pääsee syntymään. Gamepad Pro X:n tatit tuntuvatkin heti kättelyssä erilaisilta, niissä on selvästi magneettinen tunne. Käyttämistä tämä ei toki häiritse, tuntuma on vain tottumattomalle alkuunsa jännittävä. Langallinenhan tämä tuote kyllä on, mutta irrotettava johto on mukavat kolme metriä pitkä. Piuha on myös päällystetty suojaavalla tekstiilillä, joten sen ei pitäisi ihan heti mennä poikki. Ja vaikka marsu sen söisikin, langan voi vaihtaa helposti uuteen.

Kapulan kahvat ovat kuitenkin selkeästi aika heikkoa muovia. Materiaali tuntuu samalta kuin halpisohjaimissa. Eli seinään tätä ei kannata heittää, enkä suosittele kyllä pudottamaankaan tuotetta turhan korkealta kovalle alustalle. Kahvat eivät kuitenkaan luista samalla tavalla kuin halvemmissa ohjaimissa, vaan pysyvät räpylässä jännemmänkin session aikana.

Ohjaimen takana on kaksi lisäpainiketta, jotka on helppo asettaa kopioimaan mitä tahansa muuta ohjaimen nappulaa manuaalisten liukusäädinten avulla. Ammuskelupelien ystävien iloksi tuotteesta löytyy myös liipasinpysäyttimet, jotka mahdollistavat nopeammat painallukset. Tämänkin ominaisuuden saa päälle ohjaimesta löytyvistä nappuloista. Eli tuotteen mukana ei tule minkäänlaista tietokoneohjelmaa, jonka kautta asetuksia säädeltäisiin, kaikki tällainen tapahtuu manuaalisesti.

Pikkuvikoineenkin pätevä budjettiohjain

Pädiin voi toki kiinnittää myös kuulokkeet, ja siitä löytyy pieni audiopaneeli. Tämän avulla voit säätää sekä pelin että chatin äänenvoimakkuutta tai mykistää mikrofonin suoraan ohjaimen kautta.

Keskimmäiset valikkonapit on ikävä kyllä sommiteltu yhteen tiiviiseen ryppääseen. Kookassormisille tämä tulee varmasti aiheuttamaan pari vahinkopainallusta, mutta itse totuin tiukkaan sijoitteluun aika pian.

Snakebyte Gamepad Pro X on oikein kelpo budjettiohjain heille, jotka toivovat pro-ominaisuuksia pienemmällä rahalla. Hinta-laatusuhde on aivan kelvollinen, varsinkin näin pitkän takuun kanssa. Miinuksena itse pidän kahvojen heikon oloista muovia ja valikkonäppäinten sijoittelua. Joillekin käyttäjille langallisuus on varmasti myös negatiivinen ominaisuus, mutta johdon pituuden ja kestävän päällysteen vuoksi en itse jaksa asiasta turhautua. Värivaihtoehdot ovat musta ja mustavalkoinen. Ohjaimen kylkiäisinä tulee myös ilmainen Game Pass Ultimate -kuukausi, minkä palvelun uudet käyttäjät voivat lunastaa.