Tiukkaa laatua, sopivaa show-henkeä unohtamatta – Testissä Logitech G PRO X 60 Lightspeed

Heti alkuun kevyt varoituksen sananen: Tämän laitetestin kynäniekaksi paljastuu pitkän linjan konsolipeelo, jolle näppäimistö on toki jokapäiväinen kaveri arjessa, mutta lähinnä toimistolla naputtelun muodossa, sillä pelit ovat parhaimmillaan konsoleilla. Joskus on kuitenkin hyvä hypätä mukavuusalueensa ulkopuolelle ja laajentaa omaa katsantokantaansa. Yksi syy loikkaan piilee omassa jälkikasvussa, joka on yrityksistä huolimatta uppoutumassa vahvasti PC-pelaamisen pauloihin.

Vaikkei ilmiö ole vieras konsoleillakaan, tuntuu tarvikevalmistajien kilpa vakavasti pelaamiseen suhtautuvien pennosista käyvän vielä muutamaa kierrosta kuumempana PC-puolella. Nykyään suurimmat inspiraation lähteet rautakuumeilulle tulevat e-urheilun kautta sekä muuten vain itseään pro-pelaajiksi tituleeraavien striimajien suositusten ansiosta. Tällä kertaa arvioon päätyi Logitechin uutuusnäppis nimenomaan ammattimaisempaan pelaamiseen, eli Logitech G PRO X 60 Lightspeed.

Pieni on kaunista

Noin 200 euroa maksavan uutuuden silmiinpistävin ominaisuus mainitaan jo nimessä, sillä laitteen koko on vain 60 prosenttia perinteisestä. Kirveestä ovat saaneet muun muassa funktiopainikkeet, nuolirykelmä sekä normaalisti oikealle reunalle sijoiteltu numeronäppäimistö. Mikäli puuttuvia namiskoja välttämättä kaipaa, voi itselleen tärkeimmät toiminnot ohjelmoida erikseen. Pieninä mutta fiksuina lisäyksinä lankun vasemmalle puolelle on sijoitettu peliääniä säätävä rulla, kun taas oikeasta kyljestä löytyy eri pelitilojen väliseen vaihteluun pyhitetty kytkin.

Kokonaisuutta on mietitty liikkuvan pelaajan vinkkelistä, sillä kompaktin kokoinen ja langaton tuote on erittäin näppärä pakata vaikkapa reppuun. Mukana tulee laadukkaan oloinen säilytyskotelo tykötarpeineen reissuja helpottamaan. Näppäimistöä ladataan USB-C -liitännän kautta. Valmistajan lupailema 65 tunnin akunkesto vaikuttaisi pitävän melko mallikkaasti paikkansa, sillä useamman viikon mittaiseksi venähtäneessä testissä ei lisävirtaa ole tarvinnut liiemmin antaa. Toisin sanoen langattomuus ei jää tässä tapauksessa pelkäksi mainoslauseeksi.

Yhteyden muodostamiseen käytetään Logitechin aiemmista tuotteista tuttua Lightspeed-tekniikkaa, joka vaatii pienikokoisen USB-palikan kiinnittämistä koneeseen. Yhteys toimii niin hyvin kuin toivoa sopii, sillä mitään häiriöitä, viiveitä tai katkeiluita ei testaamisen aikana ilmennyt. Signaalin tehokas kantavuus vaikuttaisi olevan useamman metrin, kun naksuttelu onnistui vielä toisesta huoneestakin – toki tällä lienee laitetestin ulkopuolella enää kovin vähän merkitystä. Joka tapauksessa tekniikan kehtaa todeta toimivaksi.

Muokattavaa ja laadukasta

Markkinat ovat jo valmiiksi pullollaan toimivia näppäimistöjä, joten erottautuminen kilpailijoista on aina yhtä hankalaa. Nimekkään valmistajan, laadukkaan viimeistelyn sekä trendikkään kokoluokan ohella Logitechin uutuus luottaa visuaaliseen antiin. Näppäimistön saa loistamaan kaikissa RGB-kartan väreissä, eikä kustomoitavuus jää ainakaan laitteistosta kiinni. Erilaisia kuvioita ja reaktioita painalluksiin pääsee muokkaamaan hyvin vapaasti maksimaalisen valoshown takaamiseksi, mikäli näin mielii.

Logitech G PRO X 60 Lightspeed on saatavilla kaupan hyllyiltä niin ikään useammassa kuosissa. Arvioon saapunut versio on klassisen musta ja varustettu ihanasti naksuvilla tactile-kytkimillä, mutta räväkämpää ulkonäköä arvostavat voivat panostaa vaikkapa pinkkiin versioon. Mikäli naksuttelu ottaa takaraivoon, on lankku mahdollista napata kantoon hiljaisemmilla linear-kytkimillä.

Kyseessä on erittäin laadukas ja kaikin puolin suosittelemisen arvoinen tuote.

Täytyy myöntää, että näin konsolistin näkökulmasta omat odotukset ”pro-luokan” mininäppäimistöä kohtaan olivat jokseenkin skeptiset, mutta testin jälkeen ajatukset tekivät täyskäännöksen. Kyseessä on erittäin onnistunut ja kaikin puolin suosittelemisen arvoinen tuote. Pienestä koosta huolimatta ergonomia ei kärsi tippaakaan, päinvastoin. Sama pätee yleiseen käytettävyyteen sillä varauksella, että laitteen sielunelämään ja toiminnallisuuksiin jaksaa hieman paneutua. Vaikka vastine rahalle on aina jokaisen oman puntaroinnin aihe, uskaltaa Logitech G PRO X 60 Lightspeedille antaa erittäin lämpimän suosituksen, mikäli hakusessa on kompakti ja erittäin laadukas langaton lankku.