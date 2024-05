Hypetetty rakentelusimu kaipaa lihaa luidensa päälle – ennakkoarviossa Manor Lords

Paljon hypetetty Manor Lords jättää toimivan, mutta suppean ensivaikutelman.

Kolme miljoonaa toivelistausta Steamissa ennen ennakkojulkaisua on melkoinen saavutus. Keskiaikainen kaupunginrakentelupeli Manor Lords on yhden kehittäjän ihme, mikä valitettavasti näkyy toistaiseksi sisällön laajuudessa.

Talvinen kylä näyttää vaikuttavalta.

Se parempi Settlers?

Manor Lords näyttää kertakaikkisen upealta. Vuodenajat vaihtelevat, ja kamerakulmaa on mahdollista pyöritellä hyvin vapaasti lähelle tai kauas. Ensivaikutelma on siis melkoisen vaikuttava! Tarjolla on Settlers-henkistä resursseihin keskittyvää kaupunginrakennusta, jossa kylää kasvatetaan kehittämällä maastosta kerättävistä resursseista entistä jalostetumpia tuotteita. Vaikkapa riistasta saatavat turkit muuttuvat ensin nahkaksi ja lopulta nahkakengiksi.

Varsinaista asukaslukua kasvatetaan tyydyttämällä kyläläisten tarpeet, joka mahdollistaa asumusten päivittämisen paremmiksi. Työläiset ovat yleensä suurin pullonkaula tuotannon laajentamiselle, sillä lähes kaikki rakennukset sitovat yhden perheen kiinni ja uusien rakennusten pykääminen vaatii vielä vapaana olevia työläisiä.

Vuodenaikojen kierto vaatii myös hieman mikromanagerointia, sillä jyväjemmarit ja marjanpoimijat kannattaa allokoida muualle talven ajaksi. Myös viljelytyö seuraa vuodenkiertoa, sillä vilja on äestettävä, viljeltävä, kasvatettava ja lopulta niitettävä. Tällöinkin saadaan vasta raakaviljaa, joka on puitava, jauhettava ja lopulta leivottava leiväksi.

Rakentelu on poikkeuksellisen vapaamuotoista ja orgaanista, sillä teitä saa rakentaa ilmaiseksi pitkin poikin vinkuralle vonkuralle. Lisäksi vaikka monet tuotantorakennukset ovat määrätyn kokoisia, ovat asumukset, torit ja pellot täysin vapaasti määriteltävän alueen suuruisia. Vain tylsät pelaajat rakentavat anakronistista ruutukaavaa!

Kaupungin kasvaessa pelaaja saa kokemuspisteitä, jotka avaavat uusia rakennuksia ja hyödyllisiä bonuksia. Erityisesti kaupankäyntiedut ovat lähes pakollisia, sillä aivan kaikkea ei kannata tai edes voi tuottaa itse. Esimerkiksi tavaroiden tuonti onnistuu tehokkaasti vain Better Deals -taidolla, joka pudottaa tuontitavaroiden hintaa murto-osaan normaalista.

Rytinää tantereella!

Heilu kuin heinäseiväs

Kylän rakentaminen ei ole julkaisun ainoa arvolupaus, vaan pelaajalle luvataan myös totalwarmaista toimintaa. Omat asevoimat voi järjestää joko kyläläisten omin voimin tai palkkasoturien avustuksella. Molemmat avautuvat käyttöön vasta pelin keskivaiheilla, sillä omien sotilaiden tarvitsemat kilvet ja miekat ovat melko lailla tuotantoketjun huipulla. Onnensoturien tarvitsemat taalerit taas tulevat ylipäänsä resurssiksi vasta kaupankäynnin verotuksen avulla.

Itse taistelu ammentaa – totta tosiaan – Total Wareista. Joukot voi asettaa muodostelmiin rynnäköimään toisiaan vastaan, ja taustalla tapahtuu selkeästi erilaista mallinnusta sotajoukkojen moraalista ja jaksamisesta. Ainoa ongelma tulee siitä, että kohtaavat joukot ovat keskimäärin varsin pieniä, joten kyse on ennemmin pienistä rajakahakoista kuin isompien armeijoiden kohtaamisesta. Manööverien mahdollisuudet ovat siis rajallisia.

Mukana on myös diplomatiaa ja kehitysvarauksia vaikutusvallan käyttämiselle naapurialueiden valtaamiseen, mutta käytännössä toistaiseksi ennakkojulkaisuvaiheessa kyseessä on kevyt ja päälleliimattu mekanismi, jolla voi lähinnä ärhennellä läheisille rosvojoukoille ja -paroneille.

Sisään on rakennettu outojakin ominaisuuksia: tiluksia on mahdollista mennä tutkailemaan omalla hahmollaan kolmannen persoonan kuvakulmasta. En kerta kaikkiaan käsitä, mitä iloa tällaisesta ominaisuudesta on. Se on kerran kokeiltuna hauskaa, eikä toiselle kerralle ole tarvetta. Itse olisin laittanut kehityspanokset aivan muihin aspekteihin.

Outo ja hyödytön tepastelu kartanon tiluksilla on todella ylimääräinen kikka.

Lihat ja luurangot

Tarjolla on korostetusti ennakkojulkaisu. Perusmekaniikat toimivat hyvin, erityisesti kaupungin tiestön orgaaninen rakentelutyyli muistuttaa positiivisesti Cities Skylinea. Taisteleminenkin toimii olennaisesti luvatulla tavalla. Ongelmana on tässä vaiheessa kaiken kattava pienimuotoisuus. Tuotantoketjut ovat kovin lyhyitä, valittavia taitoja vain muutamia ja diplomatia on torso. Mutta näinhän se ennakkojulkaisuissa tuppaa olemaan.

Kehittäjä Greg Styczeń on käyttänyt paukkunsa hyvän ja vahvan luurangon rakentamiseen, mutta matkaa varsinaiseen julkaisuun on vielä paljon – myös ne lihakset on ennen pitkää saatava kehitettyä. Tällä hetkellä kun yhden kylän saa kehitettyä tappiinsa ehkä viidessä tunnissa, on suurin osa sisällöstä nähty. Alueitaan voi laajentaa naapuriin, mutta käytännössä tämä tarkoittaa alusta aloittamista. Myös tasapainotus on saatava kuntoon, sillä tietokoneen armeija pystyy vyöryttämään pelaajaa turhan helposti alkupelissä, kun resurssiketju ei ole vielä kunnossa.

Tällä hetkellä peli on kokeilemisen arvoinen, mutta rehellisyyden nimissä toistaiseksi jäisin ennemmin odottamaan lisäsisällön saapumista. Oikein lupaava aihio on saatu nakuteltua paikoilleen, joten seuraavaksi alkaa melkoinen työstötyö.