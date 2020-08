Neulon villasukkia kiikkustuolissa ja radiossa raikaa metallimusiikki – katsauksessa The Sims 4 Näppärää neulontakamaa

Viime vuoden marraskuussa The Sims -yhteisö pääsi äänestämään tulevan kamasetin teemaa ja muita pieniä yksityiskohtia, kuten nimeä sekä kuvaketta. Tiukan kisan jälkeen fanien suosikiksi valikoitui käsityöteema, ja neulomiseen keskittyvä paketti sai nimekseen Näppärää neulontakamaa.

Aloittaakseen kutomisharrastuksen täytyy simin ensin panna rahaa haisemaan ja ostaa lankakori. Jos värikkäiden lankakerien täyttämää lootaa kanniskelee tavaraluettelossaan, onnistuu käsitöiden tekeminen melkein milloin ja missä vaan, jopa kesken hektisen hikitreenin tai perjantai-illan teknobileiden tiimellyksessä.

Onkohan mulla varastossa lisää tätä harmaata lankaa, vai pitääkö mennä kotiin kaupan kautta?

Taitavan puikkojen heiluttelijan kätösissä syntyy monenmoisia hyödykkeitä, joilla koristella itsensä ja kotikolonsa. Muotiniekat eivät varmastikaan pysty vastustamaan päheitä, raidallisia villasukkia, kun taas sisustusintoilijoiden silmät luovat himokkaita katseita kattoon ripustettavien, tyylikkäiden amppeleiden suuntaan. Ihan kaikkia härpäkkeitä ei heti aluksi pysty punomaan, vaan simit oppivat valmistamaan uusia esineitä pikkuhiljaa kutomistaidon karttuessa.

Olisiko teillä hetki aikaa puhua kutomisesta?

Kun ensin itse hallitsee kutomisen jalon taidon, onnistuu oppiensa jakaminen myös ihan satunnaisille vastaantulijoille: Kostean baari-illan jälkeen juuri tapaamansa henkilön voi kutsua ravintolan terassille jatkoille ja välittää pyhää neulontatietoa. Mikäs sen mukavampaa kuin valvoa koko yö yhdessä pörröistä pandapipoa kutoen ja silmukoiden määrästä kinastellen.

Lankojen kanssa näperteleminen on hurjan hupaisaa ajanvietettä, ja pian innokkaan neulojan varasto täyttyykin ääriään myöten jos jonkinmoisista hökötyksistä. Onneksi valmistamiaan esineitä voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tai myydä niitä vähemmän taitaville käsityöläisille nettikauppa Kätzyssä. Homma hoituu yhtä helposti kuin heinänteko: Kävellään vain myyntiartikkeli kourassa postilaatikolle, pistetään tavara myyntiin ja avot, rahantuloa ei voi estää! Kätzyn valikoima ei rajoitu pelkästään tämän kamasetin sisältöön, vaan siellä voi ostaa ja myydä kaikkea muutakin itsetehtyä, kuten maalauksia, puutöitä tai kynttilöitä.

Hei, katsos: yksi oikein, kaksi nurin, yksi oikein, kaksi nurin.

Kamapaketin kiinnostavin ominaisuus on tietenkin sen mukana tulevat esineet sekä vaatteet. Teemaan sopivia, villaisen pehmeitä asuja on tarjolla kourallinen, ja suurin osa rakennustilan esineistä on käsityötarvikkeita pursuavia kaapistoja tai hyllyjä. Tämän paketin myötä The Sims 4:n saa viimein valikoimaansa keinutuolit, joita on tarjolla neljää eri mallia. Varsinkin eläkeiän saavuttaneet simit ihastuvat näihin lokoisiin uutukaisiin, sillä he voivat sulkea silmänsä ja muistella nuoruutensa kulta-aikoja kiikkuessaan sulosävelten tahtiin.

Suomi mainittu, torille!

Ehkä kaikkein paras asia Näppärää neulontakamaa -kamasetissä on uusi radioasema, joka soittaa Suomen kansallismusiikkia, eli METALLIA. Jykevien sävelten pauhatessa on viihtyisää istuskella kiikkustuolissa heilutellen puikkoja ja liehuvaa tukkaansa musiikin mukana. Kaiken kukkuraksi kyseinen genre antaa simille bonuksia neulomistaitoon. Kehittäjät ovat jo kauan halunneet lisätä peliin uuden METALLI-radiokanavan, ja The Sims 4:n virallisen foorumin mukaan he saivat inspiraation neulonnan ja METALLIMUSIIKIN yhdistämiseen Suomessa järjestettävistä heavyneulonnan MM-kisoista.

Kymmenen euron hintainen The Sims 4 Näppärää neulontakamaa on varma valinta tee-se-itse-tyyppisille henkilöille, joiden sormet alkavat syyhyämään heti heidän nähdessään pienen vilauksen lankakerästä. Myöskin hevareiden kannattaa harkita vakavasti kamasetin hommaamista, sillä simittäminen The Hun ja Triviumin biisien simlish-versioiden tahdissa on ainutkertainen kokemus.