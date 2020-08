: Windbound on kuin Zelda aavalla merellä

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Ei liene kohteliasta verrata Windboundia saman tien muihin peleihin, mutta tehdään se silti. Kyseinen tuloaan tekevä indienimike on kuin kaksi The Legend of Zelda -sarjan peliä, The Wind Waker sekä Breath of the Wild, olisi yhdistetty samaan pakettiin. Seikkailtava maailma on kuin ensin mainitusta ja pelimekaniikat kuin jälkimmäisestä.

Niinpä ei ole ihme, että Windbound herättää mielenkiinnon. Tuotoksen Steam-sivusto kertoo, että pelaajat päästetään tutkimaan vaarallisia vesistöjä selvitäkseen kartoittamattomalla saarella. Kara-soturi on ajautunut eroon heimostaan hirmumyrskyssä. Kiellettyjen saarien raunoista olisi löydettävä kaikki selviämiseen kaivattavat asiat työkaluista ruokaan.

Matka vie erilaisille saarille, joilla on omat salaisuutensa ja eläimistönsä. Mitä paremman veneen onnistuu kasaamaan, sitä petollisempien vesien yli pääsee suihkimaan.

Trailerin tulevasta voi katsoa alta. Windbound saapuu Nintendo Switchille, Xbox Onelle, PlayStation 4:lle, Stadiaan ja PC:lle aivan kohta, päivämäärällä 28.8.

Juttusarjan muihin osiin voi tutustua klikkaamalla tästä.