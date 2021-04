Oscar-gaala lähenee – katso lista ehdokkaista sekä suoratoistopalveluista, joista leffat voi jo nauttia

Perinteinen, joskin tänä vuonna hyvin poikkeuksellinen, Oscar-gaala pidetään Suomen aikaa aamuyöstä 26. huhtikuuta. Yle lähettää tilaisuuden suorana kello 01:30 alkaen. Mutta mistä itse elokuvat pystyy katsomaan?

Koronatilanteesta johtuen useat filmit eivät ole saapuneet ollenkaan teattereihin, koska salit ovat pitäneet ovensa pääasiassa kiinni rajoituksista johtuen. Osa teoksista odottaa julkaisua, toisten olleessa jo osana kuukausiveloitteisten suoratoistopalveluiden tarjontaa. Muutamat leffat löytyvät lisäksi digitaalisten kauppapaikkojen valikoimasta.

"Nyt juhlitaan!", toteaa Herman "Mank" Mankiewictz.

Eniten ehdokkuuksia, yhteensä kymmenen kappaletta, keräsi David Fincherin Mank, joka keskittyy klassikkoteos Citizen Kanen alkoholin huuruiseen käsikirjoitusprosessiin. Kuuteen ehdokkuuteen ylsivät The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal ja The Trial of the Chicago 7.

Alla vielä tarkempi listaus ehdokkaista ja niiden katselumahdollisuuksista Suomessa.

Oscar–ehdokkaat 2021:

Paras elokuva:

The Father – odottaa ensi–iltaa

Judas and the Black Messiah – digitaalinen vuokraus tai osto

Mank – Netflix

Minari – rajattu teatterilevitys

Nomadland – Disney+ 30.4. alkaen

Lupaava nuori nainen – odottaa ensi–iltaa

Sound of Metal – Prime Video

The Trial of the Chicago 7 – Netflix

Paras naispääosa:

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) – Netflix

(Ma Rainey's Black Bottom) – Netflix Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) – odottaa ensi–iltaa

(The United States vs. Billie Holiday) – odottaa ensi–iltaa Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) – Netflix

(Pieces of a Woman) – Netflix Frances McDormand (Nomadland) – Disney+ 30.4. alkaen

(Nomadland) – Disney+ 30.4. alkaen Carey Mulligan (Lupaava nuori nainen) – odottaa ensi–iltaa

Paras miespääosa:

Riz Ahmed (Sound of Metal) – Prime Video

(Sound of Metal) – Prime Video Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) – Netflix

(Ma Rainey's Black Bottom) – Netflix Anthony Hopkins (The Father) – odottaa ensi-iltaa

(The Father) – odottaa ensi-iltaa Gary Oldman (Mank) – Netflix

(Mank) – Netflix Steven Yeun (Minari) – rajattu teatterilevitys

Paras ohjaus:

Yhdet vielä ( Thomas Vinterberg ) – odottaa ensi–iltaa

) – odottaa ensi–iltaa Mank (David Fincher) – Netflix

Minari ( Lee Isaac Chung ) – rajattu teatterilevitys

) – rajattu teatterilevitys Nomadland ( Chloé Zhao ) – Disney+ 30.4. alkaen

) – Disney+ 30.4. alkaen Lupaava nuori nainen (Emerald Fennell) – odottaa ensi–iltaa

Nomadland on yksi ennakkosuosikeista.

Paras naissivuosa:

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) – Prime Video

(Borat Subsequent Moviefilm) – Prime Video Glenn Close (Hillbilly Elegy) – Netflix

(Hillbilly Elegy) – Netflix Olivia Colman (The Father) – odottaa ensi–iltaa

(The Father) – odottaa ensi–iltaa Amanda Seyfried (Mank) – Netflix

(Mank) – Netflix Yuh-Jung Youn (Minari) – rajattu teatterilevitys

Paras miessivuosa:

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7) – Netflix

(The Trial of the Chicago 7) – Netflix Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) – digitaalinen vuokraus tai osto

(Judas and the Black Messiah) – digitaalinen vuokraus tai osto Leslie Odom JR. (One Night in Miami...) – Netflix

(One Night in Miami...) – Netflix Paul Raci (Sound of Metal) – Prime Video

(Sound of Metal) – Prime Video Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) – digitaalinen vuokraus tai osto

Puvustus:

Emma ( Alexandra Byrne ) – Viaplay

) – Viaplay Ma Rainey's Black Bottom ( Ann Roth ) – Netflix

) – Netflix Mank ( Trish Summerville ) – Netflix

) – Netflix Mulan ( Bina Daigeler ) – Disney+

) – Disney+ Pinocchio (Massimo Cantini Parrini) – odottaa ensi–iltaa

Alkuperäinen musiikki:

Da 5 Bloods ( Terence Blanchard ) – Netflix

) – Netflix Mank ( Trent Reznor ja Atticus Ross ) – Netflix

ja ) – Netflix Minari ( Emile Mosseri ) – rajattu teatterilevitys

) – rajattu teatterilevitys News of the World ( James Newton Howard ) – Netflix

) – Netflix Soul (Trent Reznor, Atticus Ross ja Jon Batiste) – Disney+

Lyhyt animaatioelokuva:

Burrow – Disney+

Genius Loci – ei tiedossa

If Anything Happens I Love You – Netflix

Opera – ei tiedossa

Yes-People – ei tiedossa

Burrow ihastuttaa Disney+:ssa.

Lyhytdokumentti:

Colette – ei tiedossa

A Concerto is a Conversation – ei tiedossa

Do Not Split – ei tiedossa

Hunger Ward – ei tiedossa

A Love Song for Latasha – ei tiedossa

Lyhytelokuva:

Feeling Through – ei tiedossa

The Letter Room – ei tiedossa

The Present – ei tiedossa

Two Distant Strangers – ei tiedossa

White Eye – ei tiedossa

Äänitehosteet:

Greyhound – AppleTV+

Mank – Netflix

News of the World – Netflix

Soul – Disney+

Sound of Metal – Prime Video

Paras dokumenttielokuva:

Collective – HBO Nordic

Crip Camp – Netflix

The Mole Agent – Yle Areena

My Octopus Teacher – Netflix

Time – Prime Video

Paras kansainvälinen elokuva:

Another Round (Tanska) – odottaa ensi–iltaa

Better Days (Hong Kong) – ei tiedossa

Collective (Romania) – HBO Nordic

The Man Who Sold His Skin (Tunisia) – ei tiedossa

Quo Vadis, Aida? (Bosnia ja Hertsegovina) – ei tiedossa

Käsikirjoitus:

Judas And the Black Messiah – digitaalinen vuokraus tai osto

Minari – rajattu teatterilevitys

Lupaava nuori nainen – odottaa ensi–iltaa

Sound of Metal – Prime Video

The Trial of the Chicago 7 – Netflix

Sovitettu käsikirjoitus:

Borat Subsequent Moviefilm – Prime Video

The Father – odottaa ensi–iltaa

Nomadland – Disney+ 30.4. alkaen

One Night in Miami... – Prime Video

The White Tiger – Netflix

Minari odottelee vielä kaikkien elokuvateattereiden avausta.

Paras animaatioelokuva:

Onward – Disney+

Over the Moon – Netflix

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon – digitaalinen vuokraus tai osto

Soul – Disney+

Wolfwalkers – AppleTV+

Leikkaus:

The Father – odottaa ensi–iltaa

Nomadland – Disney+ 30.4. alkaen

Lupaava nuori nainen – odottaa ensi–iltaa

Sound of Metal – Prime Video

The Trial of the Chicago 7 – Netflix

Lavastus:

The Father – odottaa ensi–iltaa

Ma Rainey's Black Bottom – Netflix

Mank – Netflix

News of the World – Netflix

Tenet – digitaalinen vuokraus tai osto, myöhemmin HBO Nordic

Elokuvaus:

Judas and the Black Messiah – digitaalinen vuokraus tai osto

Mank – Netflix

News of the World – Netflix

Nomadland – Disney+ 30.4. alkaen

The Trial of the Chicago 7 – Netflix

Visuaaliset efektit:

Love and Monsters – Netflix

The Midnight Sky – Netflix

Mulan – Disney+

The One and Only Ivan – Disney+

Tenet – digitaalinen vuokraus tai osto, myöhemmin HBO Nordic

Maskeeraus:

Emma – Viaplay

Hillbilly Elegy – Netflix

Ma Rainey's Black Bottom – Netflix

Mank – Netflix

Pinocchio – odottaa ensi–iltaa

Alkuperäinen musiikkikappale:

Fight for You (Judas and the Black Messiah) – digitaalinen vuokraus tai osto

Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7) – Netflix

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) – Netflix

Io Sì (Elämä edessäpäin) – Netflix

Speak Now (One Night in Miami...) – Prime Video

Ehdokaslistan lähde: Yle