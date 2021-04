Rekrytoi suosikkisankarisi ja kukista Thanos – testissä mainio Marvel Splendor -korttipeli

Marvel Splendor värittää muutaman vuoden takaista Splendor-korttipeliä ehkäpä tämän hetken suosituimmalla lisenssillä. Marvel-kuosi sai allekirjoittaneenkin mielenkiinnon heräämään, vaikka alkuperäinen tekele ei olekaan toistaiseksi päätynyt kokeilun asteelle saakka.

Ikuisuuskiviä metsästämässä

Marvel Splendorin premissi on rakennettu Marvel-universumissa keskeistä roolia näyttelevien ikuisuuskivien ympärille. Kahdesta neljään pelaajan tarkoituksena onkin haalia kaikki kuusi murikkaa itselleen, jokainen oman supersankariköörinsä turvin. Yhteensä 90 Marvel-universumista tuttua hahmoa on jaoteltu kolmelle eri tasolle, joista vahvimmat antavat eniten pisteitä ikuisuuskivien nappaamiseen Thanosin kourasta. Erityisesti niiden vahvempien sankareiden rekryäminen taas on helpommin sanottu kuin tehty, sillä prosessi vaatii taakseen juuri tietyn määrän tietyn värisiä poletteja – näitäkään ei voi hamstrata loputtomiin, sillä vuoron lopussa haltuun saa jäädä vain kymmenen polettia. Jokainen heikompikin hahmo taas edustaa väriltään tietyn ikuisuuskiven koulukuntaa, mitä voi hyödyntää voimakkaampien ja lopulta pelin kulun kääntävien sankareiden hankkimisessa – muista poikkeavan aikakiven saaminen taas vaatii vähintään yhden tällaisen mahtiheebon.

Pelin kulkua sekoitetaan lisäksi sijaintikorteilla, jotka tuovat pelaajalle mukavasti lisäpisteitä tiettyjen kriteerien täyttyessä. Avengers Assemble -lätkä taas napsahtaa sille, joka saa taakseen eniten Kostaja-ryhmittymää edustavia janttereita. Lopputavoitteena on siis kerätä vähintään yksi jokaista väriä edustava taistelija, yksi kolmannen tason mahtisankari sekä mieluusti ekstrapisteitä tuovat sijainti- ja Assemble-laatat. Näiden kaikkien turvin kasaan tulisi saada yhteensä 16 pistettä tai enemmän, joka käynnistää endgame-vaiheen. Tällöin kilpakumppanit voivat vielä kierroksen ajan pyrkiä keräämään mahdollisimman paljon pisteitä tai vaihtoehtoisesti napsimaan niitä voitontiellä olevalta osallistujalta pois.

Valitsen sinut, She-Hulk!

Ensimmäinen sessio sujui alkuhämmennyksen jälkeen yllättävänkin mukavasti neljän pelaajan kera. Toki aluksi tavoite ja pelin kulku oli hakusessa, mutta kunhan supersankareita hiljalleen kertyi pöydälle, alkoi myös lopputavoite siintää jatkuvasti selkeämpänä horisontissa. Lähdin panostamaan suorilta korkeamman tason hahmoihin ja parin tunnin tahkoamisen jälkeen olinkin turvallisen oloisesti endgamen syrjässä kiinni. Niin vain kuitenkin lopulta kävi, että vieressä istuva Sami onnistui nappaamaan haltuunsa varmana pitämäni Avengers Assemble -lätkän, joka vähensi omaa pistepottiani kolmella siirtäen ne suoraan vierustoverille. Keinot olivat tässä vaiheessa vähissä Samin viedessä voiton nenäni edestä. Toisella pelikerralla päätin panostaa alusta saakka heikompiin taistelijoihin, tarkoituksenani haalia rivisolttujen myötä tasaisenvahvaa hahmoreserviä. Eihän tämäkään lopulta tuottanut tulosta, vaan jäin puremaan pölyä samaisen ryökäleen napattua voiton toistamiseen – vieläpä selvästi aiempaa suvereenimmin.

Yksinkertainen kun sen oikein ymmärtää

Marvel Splendorin muodostama kokonaisuus saattaa kuulostaa paperille kirjoitettuna sangen monimutkaiselta, ja hieman epäselvästi kirjoitetut ohjeet aiheuttivatkin alkuun suurta hämmennystä myös pelaajien kesken. Liikkuvia osia tai epämääräisiä sääntöjä ei kuitenkaan ole loppupeleissä paljoa, joten rohkeasti mukaan heittäytyessä lähtee peli lopulta etenemään mukavan lennokkaasti omalla painollaan. Tämä heijastui myös pelinkestoon ensimmäisen erän lohkaistessa illasta useammankin tunnin siivun toisen yrittämän hujahtaessa ohi vaivaisessa tunteroisessa – samalle illalle voi siis hyvinkin rutistaa useammankin session.

Marvel Splendor on lopulta kohtuullisen suoraviivainen kokemus, jossa menestyminen on hyvin pitkälti tehdyistä hahmovalinnoista kiinni. Kilpakumppaneiden peliin ei voi järin suuresti vaikuttaa, vaan esimerkiksi kertaalleen hankitut sankarit ovat pysyvästi omistajansa hallussa. Mahdollisuus pieneen kavereiden kiusaamiseen olisi tuonut kokonaisuuteen kummasti piristystä, mutta se johtunee vain ilkikurisesta perusluonteestani. Tämmöisenäänkin pelaaminen on hauskaa ja kyllin vaihtelevaa, joten arvelenpa Marvel Splendorin päätyvän pelipöydälle jatkossakin.

