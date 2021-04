: Pelivinkit huhtikuulle 2021

Valheimin yllättävä menestys luo varmasti uskoa muillekin indiestudioille, että hyvällä idealla ja toteutuksella kaikki on mahdollista.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Huhtikuu 2021

Oddworld: Soulstorm (6.4.)

Oddworld-sarja tekee vihdoin paluun uuden pelin muodossa. Tuttu sankari Abe pelastaa jälleen kavereitaan orjapiiskurien otteesta kaksiulotteisessa tasoloikan ja pulmailun yhdistelmässä. PlayStation 5 -versio kuuluu huhtikuun PS Plus -valikoimaan.

Saatavilla: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Cozy Grove (8.4.)

Jos Animal Crossing alkaa jo hiljalleen riittämään, niin Cozy Grove tarjoaa oivan vaihtoehdon. Vai miltä kuulostaa retkeily kummitussaarella, joka on täynnä salaisuuksia, tutkittavaa ja paljon rakennettavaa?

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One

Before Your Eyes (8.4.)

Before Your Eyesin konsepti on kiehtova: tietokoneen web-kamera tarkkailee pelaajan silmiä ja niiden räpyttelyä. Jokainen räpäytys hyppää tarinassa satunnaisen ajan eteenpäin näyttäen pelihahmon elämän käänne- ja kohokohtia ruudulla.

Saatavilla: PC

Hoa (Huhtikuu)

Värikäs Hoa-tasoloikka piristää kevättä luonnonläheisellä ulkoasullaan ja ympäristöllään. Ghiblimäinen kokonaisuus luottaa käsinpiirrettyihin grafiikoihin sekä rauhalliseen yleistunnelmaan. Tarkka julkaisupäivä on vielä avoinna.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Returnal (30.4.)

Kotimainen Returnal antoi hetken odottaa itseään, mutta kuun lopussa pelaajat pääsevät nauttimaan ensimmäisestä suomalaisesta PlayStation 5 -nimikkeestä. Housemarquen suurprojekti, avaruuden aikalooppiin sijoittuva tieteisräiskintä jatkaa studion nopeatempoista tarjontaa, mutta panostaa aiempaa enemmän tarinaan.

Saatavilla: PlayStation 5

