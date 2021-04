Näyttävää toimintaa ilman syvällistä sanomaa – arvostelussa Tom Clancy's Without Remorse -elokuva

Toimintajännäri Tom Clancy's Without Remorse tuo vuoden 1993 menestysromaanin nykyaikaan. Siinä missä alkuperäisteos sijoittuu Vietnamin sodan aikakaudelle, Without Remorse on päivitetty vastaamaan nykyajan poliittisia jännitteitä Venäjän ja Yhdysvaltojen tukiessa Syyrian sisällissodan eri puolia. Kirjan tapahtumat on muutenkin pistetty lähes kokonaan uusiksi.

Yksi John lisää

Tom Clancyn teoksista on ammennettu sisältöä jo useamman vuosikymmenen ajan, niin peleihin kuin myös elokuviin. Amerikkalaiskirjailijan kansainvälisiä selkkauksia, maanpetoksia ja terrorismia käsittelevät jännärit pursuavat materiaalia Hollywood-studioiden tarpeisiin. Jack Ryan lienee Clancyn tunnetuin hahmo, ovathan häntä esittäneet ansiokkaasti Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck ja viimeisimpänä John Krasinski sankarin nimeä kantavassa Prime Videon alkuperäissarjassa.

Siinä missä Ryan lähestyy ongelmia yleensä analyyttisesti, saman Ryanverse-universumin edustaja John Kelly mielletään enemmänkin suoran toiminnan miehenä. Without Remorse toimii Kellylle – joka myöhemmin tunnetaan aliaksella John Clark – eräänlaisena traagisena syntytarinana. Johnin saappaisiin hyppää Black Panther- ja Creed-elokuvista tuttu Michael B. Jordan. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Jamie Bell ja Guy Pearce. Bellin roolitus omahyväisenä ja salailevana CIA-yhteyshenkilönä tuntuu tosin hieman ontuvalta.

Henkiä säästämättä

Yhdysvaltojen laivaston SEAL-erikoisjoukkojen suoraviivainen, joskin vaarallinen tehtävä saa yllättävän käänteen, jonka pitkäkantoiset seuraukset suistavat Yhdysvallat ja Venäjän kansainvälisen selkkauksen kynnykselle. Samaisen operaation seurauksena Syyriassa mukana olleen John Kellyn onnellinen perhearki murtuu, kun hänen raskaana oleva vaimonsa murhataan raa’asti. Surun ja kostonhimon sokaisema ex-sotilas lähtee selvittämään tapahtumien taustoja, jotka vievät hänet sukeltelemaan aina Muurmanskin kylmiin maisemiin asti.

Käsikirjoitusvastuun kantaa Sicarion ja Wind Riverin parissa erinomaista työtä tehnyt Taylor Sheridan sekä muun muassa Call of Duty: Modern Warfare 3:n parissa työskennellyt Will Staples. Kirja antaa tarinalle vain kevyet raamit sekä hahmogallerian, sillä alkuperäisteoksen juonikuviot eivät vastaa juurikaan elokuvan vastaavia. Uskottavan alun jälkeen tapahtumat ottavat muutamia toimintaelokuville tyypillisiä vapauksia, eikä kliseiltäkään vältytä, vaikka Jordanin tulkitsema päähahmo esitetäänkin normaalista poiketen haavoittuvana taistelijana. Taisteluparina Kellylle toimii Clancyn teoksista tutun James Greerin sukulainen, jota näyttelee vakuuttavasti Jodie Turner-Smith.

Perjantai-illan viihdettä

Sicarion jatko-osan ohjauksesta vastannut Stefano Sollima kuljettaa juonta luontevasti eteenpäin vieden kameran lähelle hektistä toimintaa. Mukaan mahtuu pari tyylikästä tulitaistelua, joissa kasvottomien vihollisten rooliksi jää kuolla ilman moraalista painotaakkaa: koston ja suuremman salaliiton edessä rivisotilaiden tai -poliisien hengellä ei ole arvoa. Syvällistä sanomaa suurvaltojen eliittijoukkojen kahnauksista on silti vaikea löytää. Kertaviihteenä toimiva elokuva tuntuu yllätyksettömältä pohjustukselta jatko-osalle, jota kiusoitellaan trendikkäästi lopputekstien sekaan upotetulla kohtauksella.

Without Remorsen katsoo nimensä mukaisesti ilman katumusta, sillä Michael B. Jordanin fysiikkaan pohjautuvat toimintakohtaukset pitävät alle kaksituntisen leffan pinnalla. Kunhan muistaa, ettei lopputuloksesta kannata odottaa Punaisen lokakuun metsästyksen tapaista klassikkoa.

Without Remorse julkaistaan yksinoikeudella Prime Videossa 30.4.2021.