Pakkaa mukaan opintielle ainakin taikasauva, vaihtokalsarit ja lemmikkipöllö – ensikatsauksessa Tylypahka-seikkailu Hogwarts Legacy

On aika palata Tylypahkaan pitkästä aikaa!

Hogwarts Legacy on viimeinkin täällä. Kuten arvata saattaa, hartaasti odotetussa Tylypahka-pelissä on valtavasti tekemistä, joten tässä olisi hiukan ensitunnelmia Avalanche Softwaren (ei pidä sekoittaa ruotsalaiseen Avalanche Studiosiin) taikamaailmasta.

Ennen Tylypahkaan menoa seikkaillaan kallioilla.

Pue velhoihminen ja lähde oppitunnille

Harry Potter -elokuvista ja -kirjoista poiketen Hogwarts Legacy sijoittuu menneisyyteen, aina vuoteen 1890 saakka. Potterin suvusta ei ole siis tietoa, vaan pelissä ohjataan lahjakasta oppilasta, joka aloittaa koulutaipaleensa poikkeuksellisesti suoraan vitosluokalta. Alkajaisiksi pelaaja saa tehtäväkseen muokata pelaamastaan hahmosta mieleisensä aina nimeä myöten, jonka jälkeen seikkailu vasta alkaa.

Sankarimme taival saa risuja rattaisiin heti alussa. Koulussa opettajana toimiva professori Fig on opastanut pelaajan ohjaamaa oppilasta kesän aikana ja lukukauden alkaessa he matkaavat samaa matkaa Tylypahkaan. Kauniisti sanottuna kakka osuu kuitenkin tuulettimeen, jonka takia parivaljakon on selvittävä kouluun maisemareitin kautta.

Olen Nikender Fountainhill, innokas velho-oppilas.

Taikakirja kainaloon ja opintielle

Kouluun päästyään sankarimme ensimmäiset taika-askeleet noudattavat elokuvista tuttua kaavaa: ensin valitaan tupa! Lajitteluhattu tivaa pelaajalta muutaman kysymyksen, jonka pohjalta paikka valikoituu. Mukavana myönnytyksenä hatun päätökseen ei tarvitse tyytyä, vaan kyselytuokion voi ottaa uusiksi, jos mielii esimerkiksi Luihuisen sijaan Rohkelikon joukkoon.

Lajitteluhattu tietää.

Tämän jälkeen käydään hakemassa Viistokujalta tarvittavat roinat, kuten taikasauva, taikajuomareseptejä, tarvittavat raaka-aineet ynnä muut. Tylypahkan ja -ahon lisäksi pelin edetessä tulee tutuksi myös linnan ja kylän läheisyydessä olevat paikat, kuten Kielletty metsä ja sen välittömässä läheisyydessä olevat pöpeliköt, joten tutkittava maailma on melkoisen laaja. Pääsankarilla on iästään johtuen vapaa pääsy linnan ulkopuolelle, joten ulkoilua ei käytännössä rajoiteta.

Hogwarts Legacy starttaa verkkaisesti, mutta tarina ottaa muutaman tunnin kuluessa hiukan lisää kierroksia. Maltillinen tahti ei oikeastaan haittaa, sillä Tylypahkaa ja sen ympäristöä tutkii erittäin mielellään. Erityisesti koululinna on visuaalisesti kerrassaan upea paikka, jossa on helppoa navigoida ja josta löytyy kosolti hauskoja yksityiskohtia, kuten itsestään soittava orkesteri ja elävät taulut vain pari mainitakseni. Vilkasta elämää elävät haamut asuvat hekin linnan syövereissä, kuten Rohkelikon melkein päätön Nick-tupakummitus.

Tylyahosta löydät kaiken tarpeellisen.

Visuaalisesti Hogwarts Legacy on muutenkin miellyttävää katsottavaa. Grafiikka sekä värimaailma miellyttävät silmää, ja ainakin performance-moodi pyörii jo ennen julkaisua käytännössä moitteettomasti. 4K-tilakin löytyy, mutta sitä en testannut. Musiikki ja ääniefektit puolestaan mukailevat ansiokkaasti elokuvista tuttua äänimaisemaa, joten tunnelma on enemmän kuin kohdallaan.

Karkotaseet!

Heittämällä yksi pelin positiivisimmista puolista on mielekäs ja ennen kaikkea tyydyttävä taikasauvataistelu, joka on moniulotteinen, mutta samalla looginen ja suhteellisen helppo oppia. Kirjoista tuttujen yleispätevien taikojen, kuten Valoisin ohella sankarimme kavalkadista löytyy perinteisen väistön lisäksi niin hyökkäykseen kuin puolustukseenkin nojaavia loitsuja, joiden kanssa tasapainon ja hyvän taktiikan löytäminen on yksinkertaisesti pirun hauskaa.

Peikon yllätyshyökkäys.

Heikkouksiakin valitettavasti löytyy. Hahmojen väliset jutustelut ovat huvittavan staattisia, koska he pönöttävät erityisesti kahdenkeskisissä keskusteluissa monesti paikoillaan käsiään välillä heiluttaen. Ääninäyttely ajaa asiansa, mutta on sarjakuvamaisempaa kuin elokuvissa, ja dialogin laatu vaihtelee melkoisesti. Pahimpana miinuksena hahmokaarti ei ole tähän mennessä juuri vakuuttanut, sillä niin opettajat, oppilaat kuin tavalliset tallaajatkin ovat valitettavasti aika yhdentekeviä tapauksia.

En kuitenkaan usko, että Hogwarts Legacy kaatuu tähän aspektiin, sillä niin moni asia tuntuu olevan teoksessa kohdallaan. Tarinassa on potentiaalia, ja niin maailma, musiikki, tutkiminen kuin taistelukin ovat kaikki huippuluokkaa, joten varsinainen arki on Tylypahkassa parasta A-ryhmää.

Luokkahuoneissa on mukava tunnelma.

Riks, raks, muttei poks

Muutama lievä bugi tuli alkumatkalla vastaan, mutta ne toivottavasti saadaan julkaisuun mennessä siloiteltua. Alkukohtauksen aikana tallennus sanoi kertaalleen riks, jonka vuoksi minulla meni noin puoli tuntia edistymistä hukkaan. Staattisten keskustelujen aikana joku filtteri sanoo puolestaan välillä raks, jolloin ruutu näyttää ylivalottuneelta. Kaatumista ei sentään esiintynyt lainkaan, joten Tylypahkassa ollaan siltä osin vakaalla pohjalla.

Rohkelikon käsitys "nopeista laseista".

Ensifiilikset ovat siis oikein positiiviset ja jatkan täten seikkailua suurella mielenkiinnolla. Varsinainen arvio ilmaantuu saitille, kunhan reissu on takanapäin. Kuten arvata saattaa, Tylypahkassa tuntuu riittävän tekemistä pitkäksi aikaa.

Hogwarts Legacy julkaistaan PlayStation 5:lle, PC:lle ja Xbox Series -konsoleille 10. päivä helmikuuta, PlayStation 4- ja Xbox One -julkaisun vuoro on huhtikuun neljäs päivä, kun taas Switch-versio saapuu heinäkuun 25. päivä.