Pelaa niin pilvessä kuin pöytäkoneella – testissä Turtle Beach Recon Cloud Controller

Turtle Beachin Recon Cloud -ohjaimen näkyvin markkinointijippo on sen rummuttaminen nimenomaan pilvipelaamisen kaverina. Kapula on onneksi todellisuudessa huomattavasti tätä monipuolisempi laitos. Langattomasti hoidettavan pilvi- ja mobiilituen ohella pelaaminen onnistuu piuhan kera niin PC:llä kuin myös Xboxin konsolituoteperheellä vallan mainiosti.

Pelipöydän ahmateille ja pilviveikoille

Turtle Beach Recon Cloud on selkeästi mietitty Game Pass ja sen suomat pelaamisen mahdollisuudet takaraivossa. Kuin tätä korostaakseen, mukana tulee yhden kuukauden kokeiluun oikeuttava koodi kyseiseen palveluun. Laatikosta paljastuu lisäksi muovinen pidike, jolla ohjaimen päälle saa kiiinnitettyä älyluurin. Heppoisesta ulkonäöstään huolimatta pidike toimii erinomaisen jämäkästi, eikä talouden erikokoisten ja -ikäisten Android-puhelinten parittamisessa esiintynyt mitään ongelmia henkisen tai fyysisen yhteyden osalta. Applen käyttäjät on jätetty tällä kertaa ilonpidon ulkopuolelle ainakin testiin saapuneella versiolla.

Suoraan Xboxin perusohjaimesta perusasettelunsa lainaava kokonaisuus tuntuu välittömästi kotoisalta. Näkyvin ero Microsoftin omaan versioon paljastuu virtanäppäimen ympäristöstä, johon on ujutettu iso nippu lähinnä konsolipelaajan elämää helpottavia lisäominaisuuksia. Näihin lukeutuvat muun muassa äänenvoimakkuuden ja chatin kuuluvuuden säädöt, mikäli ohjaimeen yhdistetään langalliset kuulokkeet 3,5mm plugin kautta. Eivätkä ekstranapit siihen lopu, sillä takapuolella piileskelee vielä pari lisäpainiketta, jotka voi ohjelmoida omien mieltymystensä mukaisesti. Omintakeisena jippona oikeanpuoleista lisukenappia voi käyttää tarkkuustilan hyödyntämiseen. Tällöin oikean analogitatin liikuttaminen muuttuu hitaammaksi mahdollistaen vastaavasti hienosäätöisemmän tähtäyksen.

Jalostettua laatua

Kokonaisuus vaikuttaa näpeissä kaikin puolin laadukkaalta. Tämä ei toki ole valtaisa yllätys, sillä samainen Turtle Beachin Recon-peruskonsepti on kerännyt kehuja jo aiemmin, tosin ilman nyt nähtäviä pilvihöysteitä. Akulla varustettu uutukainen on hivenen kevyempi kuin Microsoftin pattereilla ladattu luomus. Lopputulos tuntuu silti jämäkältä. Materiaalit ovat miellyttäviä, ja etenkin liipaisimiin sekä olkanappeihin lisätty pitopinnoite erottaa sen edukseen esikuvastaan. Akunkestoa luvataan varsin hulppeat 30 tuntia, eikä pitkällisten testien perusteella kyseisiä markkinapuheita ole syytä epäillä. Toki akun latausväliä kasvattaa kummasti myös se pieni harmistus, että ohjain toimii ainoastaan langallisena Xbox-ympäristössä.

Kokonaisuutena kapula suoriutui tositoimista erinomaisesti niin perinteisenä pelikoneen lisäohjaimena kuin myös pilvikokeiluiden liikkuvana apurina. Luuriin yhdistäminen sujui nopeasti, ja kännykkään ladatun Game Pass -sovelluksen hyödyntäminen Recon Cloudin kera oli suorastaan lapsellisen helppoa. Ainoat murheet testien aikana liittyivät lähinnä nettikaistan riittävyyteen pilvipeleissä, mutta niistä ei voi ohjainta syyttää.

Recon Cloud on selkeästi suunniteltu pelaajille, jotka arvostavat monipuolisuutta ja useammalle laitteelle soveltuvaa ohjainta. Mikäli aktiivisina alustoina pyörivät Xboxin ohella PC sekä Android-luurien mobiiliympäristö, on kyseessä varsin laadukas ja pätevä vaihtoehto kaupasta poimittavaksi. Toki useimmat perustemput voi suorittaa myös Microsoftin omalla tuotteella, mutta vaihtelua, erinomaista akunkestoa ja lisätoiminnallisuutta arvostaville Turtle Beachin uutukainen on eittämättä katsastamisen arvoinen tapaus.