: Popup Dungeon antaa pelaajan osallistua pelisuunnitteluun

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

Popup Dungeon

Yhdysvaltalainen indiestudio Triple-B-Titles voitti Pelinkehityksen maailmanmestaruuskilpailujen keskiaika-teemaviikon fanisuosikki-äänestyksen Popup Dungeon -pelillään.

Triple-B-Titlesin kolmen hengen kehittäjätiimi koostuu perheenjäsenistä. Enrique Dryere ja hänen vaimonsa sekä veljensä ovat tehneet pelejä jo vuosikymmenen ajan. "Tavoitteenamme on ollut keskittyä luovuuteen ja tehdä pelejä, joilla on paljon uudelleenpeluuarvoa. Se on erittäin vaikea tehtävä indie-kehittäjille, mutta olemme intohimoisia sellaisten pelien suhteen", kertoo Dryere tiimin motivaatiosta.

Idea Popup Dungeoniin lähti miniatyyreista ja lautapeleistä. Dryere perheineen huomasi keksivänsä usein omia sääntöjään ja mukauttavansa pelien kulkua mitä erilaisimmin keinoin. "Löysimme itsemme usein luomasta kotitekoisia sääntöjä, luokkia sekä kampanjoita, ja halusimme tehdä videopelin, joka mahdollistaisi sen", Dryere sanoo.

Popup Dungeon onkin hieman erilainen roguelike-roolipeli, joka hämärtää rajan mukauttamisen ja luomisen välillä. Pelaaja voi loihtia muun muassa aseita, kykyjä, vihollisia ja sankareita.

"Rakastan sitä, mitä teemme, ja haluaisin vain pystyä tekemään sitä jatkossakin. Indie-pelialalla vakauden saavuttaminen on erittäin vaikeaa, mutta toivon, että kovan työn ja intohimon avulla pystymme tekemään pelejä tulevinakin vuosina", pohtii Dryere.

Popup Dungeon on saatavilla PC:lle Steamin ja Humble Games -kaupan kautta.

►Pelikehityksen maailmanmestaruuskilpailujen palkintona on matka Suomeen