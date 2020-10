: Gordian Quest sai innoituksensa kulttiklassikoista

Pelinkehityksen maailmanmestaruuskisat 2020 -artikkelisarja esittelee GDWC:n kilpailijoita ja tarinoita tiimien sekä pelien takana.

Gordian Quest

Singaporelainen pelistudio Mixed Realms osallistui Pelinkehityksen maailmanmestaruuskilpailuihin vuoropohjaista mekaniikkaa käyttävällä Gordian Questillaan. Peli sijoittui kolmanneksi viikottaisessa fanisuosikki-äänestyksessä, joka kantoi tällä kertaa keskiaikateemaa.

"Uskomme, että pelit välittävät seikkailun tunnetta ja että se tuo onnea kenelle tahansa, joka pelaa niitä. Pelisuunnittelijoina ja kehittäjinä voimme luoda näitä seikkailuja ja viihdyttää pelaajia. Sen tekeminen sisältää syvän tyytyväisyyden tunteen", kertoo Aldric Chang Mixed Realmsilta.

Chang kertoo tiimin koostuvan kulttiklassikoiden suurista faneista. Esimerkkeinä lempipeleistä hän mainitsee Wizardryn, Ultiman, Dungeons and Dragonsin sekä Might and Magickin.

"Vanhan koulukunnan tavassa muodostaa sankarijoukkueesi seikkailua varten on jotain todella viehättävää", Chang toteaa. Listaa kiehtovista asioista hän jatkaa seuraavilla elementeillä: "Tehtävien hyväksyminen NPC:ltä, sankariesi johtaminen taisteluihin, heidän vahvistamisensa, taitojen hallitseminen, uusien aseiden takominen ja voimakkaiden esineiden löytäminen."

Gordian Questissa päätettin säilyttää kaikki nämä klassiset elementit - mutta tuoden modernit konseptit, kuten pakanrakennuksen ja vuoropohjaisen taktisen taistelun, etulinjaan.

Tällä hetkellä studio on keskittynyt tekemään Gordian Questista menestyksen. Yhä Steamin Early Accessissa oleva peli on ansainnut erittäin positiivisen arvosanan yli tuhannenviidensadan arvostelun voimin.

"Fanit rakastavat peliä ja suhtaudumme heidän palautteeseensa pelin parantamisesta erittäin vakavasti. Odotamme pelin valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä ja siirrämme sen sitten myös konsolille", kertoo Chang.

Mixed Realmsilla on myös VR-toimintapelin kehittämiseen omistautunut tiimi. Nimikkeen julkaisua suunnitellaan vuodelle 2022. "Laajemmassa perspektiivissä toivomme VR:n kehittyvän entistä voimakkaammaksi pelialalla ison yleisön omaksuessa sen laajemmin. Koemme VR:n tarjoavan immersion tason, joka ei ole mahdollista millään muulla alustalla, ja se ansaitsee saada suuremman jalansijan pelaamisessa", pohtii Chang.

