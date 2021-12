Perinne velvoittaa muistuttamaan: ettehän nuoleskele kovista paketeista kuoriutuneita Switch-pelikasetteja

Joulu on perinteiden aikaa. Tonttu-ukot hyppivät, kulkuset kilisevät ja reippahasti käyvät askeleet. Ja sitten on tietenkin sivustomme perinteinen juttumme, jossa muistutamme, ettei kovista paketeista paljastuneita Switch-kasetteja parane maistella.

Olemme jo useampana jouluna muistuttaneet, että Nintendon konsolin pelikasetit maistuvat offensiivisen pahalta, eikä niitä näin kannata tuoda lähelle omia makunystyröitä.

Tähän on selkeä syy, sillä kasetteihin on lisätty denatoniumbentsoaattia, kitkerintä tunnetuista kemikaaliyhdistelmistä. Myrkytöntä pukelia käytetään muun muassa rotanmyrkyissä, pakkasnesteissä sekä aineissa, jotka estävät kynsien pureskelua. Resepti herkulliseen makuun, eikö vain?

Jotta perinne jatkuisi, niin testataan tätä väitettä. Taas. Miltä maistuisi vaikkapa tänä vuonna julkaistu No More Heroes III, joka on arvostelun mukaan varsin maistuva kokonaisuus? Testataan.

Hetken aikaa sitä luulee selviävänsä vähällä, mutta kun maku iskee, se iskee kunnolla. Kokemusta on vaikea kuvailla sanoin, mutta sen voisi ounastella vastaavan vaikkapa rikillä kyllästetyn hiilihangon mutustelua. Julkean pahaa, mikä on toki tarkoituskin. Eivätpähän pienet kasetit eksy (pitkäksi aikaa) lemmikkien tai pienokaisten suihin.

Arvosanaksi 1/5, en suosittele muille.

---

Oletko itse maistellut Switch-kasetteja tai vaikkapa PlayStation 5:n usb-porttia? Kerro siitä meille kommenteissa, mikäli kehtaat.