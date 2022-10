: Pelivinkit lokakuulle 2022

Tästäkö se syksyn peliruuhka alkaa? Indiepuolella laatua julkaistaan onneksi tasaisesti ympäri vuoden, joten listalle päätyi myös viime kuussa huomiotta jäänyt pulmailu.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Lokakuu 2022

Taiji (9.9.)

Jo syyskuun alussa julkaistu Taiji pääsi unohtumaan viime kuun vinkeistä, joten korjataan virhe. The Witnessiltä ideansa lainaava pulmapeli pistää aivot kunnolla solmuun simppeliltä näyttävien puzzlejen parissa.

Saatavilla: PC

LEGO Bricktales (12.10.)

Väriloistoa tarjoava LEGO Bricktales keskittyy toiminnan sijaan rakenteluun ja pulmanratkontaan. Arviomme kertoo lisää komeasta nimikkeestä.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

The Case of the Golden Idol (13.10.)

Murhia, salaseuroja ja poliittista valtapeliä, niistä koostuu kiehtova The Case of the Golden Idol. Kaksitoista tapausta sisältävä rikosmysteeri maistuu varmasti dekkareista pitäville. Arviomme kertoo lisää.

Saatavilla: PC

Ghostbusters: Spirits Unleashed (18.10.)

Moninpelattava Ghostbusters: Spirits Unleashed keskittyy yhteistyön voimaan kummitusjahdissa, mutta päästää myös yhden pelaajan paranormaalin otuksen rooliin. Kenelle aiot soittaa?

Saatavilla: PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.