Repaleisuutta ja käynnistymisvaikeuksia toimivassa rungossa – katsauksessa Overwatch 2 ja lisäsisältöpaketti Watchpoint Pack

Overwatch 2:n serverit avattiin 4.10.2022. Suositun pelin jatko-osan ensimmäiset päivät olivat melkoista hulabaloota ja ennen kaikkea odottelemista, kun kaikki ryntäsivät kokeilemaan uutukaista. Alkuryntäyksen jälkeen ongelmat ovat vähentyneet ja pelaamisesta on saanut nauttia. Tässä artikkelissa käsitellään pääosin maksullista Watchpoint Pack -lisäsisältöpakettia.

Mitä Watchpoint Pack sisältää, ja mitä se maksaa?

Kyseessä on edelleen oikein pelattava tekele, vaikka se aiheuttaakin tunnekuohuja.

40 euron hintainen kokonaisuus kuulostaa varsin hulppealta hinnalta, vaikka itse peli onkin ilmainen. Itse näkisin, että tuon verran voisin maksaa vaikkapa entisaikojen huippupelin remake-versiosta, mutta laajasta paketista huolimatta hinnassa on reilusti tyhjää sen hyötyyn nähden.

Toki näkemyksiä on yhtä monta kuin silmäparejakin, sillä esimerkiksi hieno ja tyylikäs oman vakiohahmon asukokonaisuus voi merkitä toiselle pelaajalle mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Sen sain taannoin omakohtaisesti kokea, kun Fortniten Skull Trooper -skinistäni tarjottiin peräti 200 euroa. Kyseinen asu kun oli silloin yksi pelin harvinaisimpia. Kuriositeettina mainittakoon, että pitipä eräs suomalainen tubettaja aikoinaan kilpailuja, joissa valittiin komein asukokonaisuus. Eikä osanottajista ollut pulaa.

Watchpoint Pack sisältää Battle Passin, kaksi legendaarista skiniä, 2 000 krediittiä kosmeettisia tilpehöörejä varten, 15 edeltävään peliin sisältynyttä hahmoskiniä sekä 20 prosentin kokemusboostin koko kauden ajaksi. Ensimmäisellä kaudella avattavana on 80 tasoa, joiden sisällön saa käyttöönsä yksinkertaisesti pelaamalla pelejä. Pay to win -systeemistä ei ole kyse, vaan kaikki avattavat palkinnot pyörivät ulkoisen habituksen ympärillä. Palkintojonossa on muun muassa hahmojen asusteita, aseiden koristeita, videoleikkeitä, sankareiden repliikkejä, emoteja, bannereita ja logoja.

2 000 krediittiä ei kuitenkaan kuulosta kovin suurelta summalta siihen nähden, että sillä saa joko yhden tyylikkään skinin tai sitten kasan pienempiä ekstroja. Näitä ovat esimerkiksi voittoposeeraukset, seiniin piirrettävät logot tai hahmojen teräväkieliset repliikit. Eikä summa edes riitä kalleimpiin – ja luonnollisesti komeampiin – asuihin, jolloin täytyy suunnata kaupan puolelle ostamaan lisää kolikkoja.

Artikkelin kirjoitushetkellä pelin sisäisen kaupan tarjonta näyttää tältä.

Mitä uutta on saatu?

Overwatch 2:ssa on edeltäjänsä tapaan sama toimiva runko, jossa monien hahmojen ominaisuuksia on muutettu ja kamppailut käydään tietyissä pelimuodoissa vain yhdellä tankkihahmolla kahden sijaan. Lisämausteita mukaan tuovat uudet kartat, pelimuodot ja muutamat uudet hahmot. Suurin muutos on eittämättä 12 pelaajan kamppailun supistuminen 10:een, nostaen yksittäisen sankarin merkitystä suuremmaksi.

Vaikka joukkuepelistä onkin edelleen kysymys, niin yllättävänä lieveilmiönä pelikentillä on nähty melko paljon sooloilua. Kenties pienemmän tiimin vaikutus näkyy tässä, kun uhkan määrä on tavallaan pienentynyt. Yhden ihmisen näkökulmasta on toki vaikea vetää aukotonta johtopäätöstä, mutta kovin usein pelaajat juoksevat haastamaan vihulaisia yksin, vaikka tiimin tuki onkin yleensä se paras turva. Yhden näkemyksen mukaan sooloilu voi johtua vielä tässä vaiheessa siitä, että pelaajat haluavat tutkia uusien karttojen joka sopen maksimoidakseen suorituksensa pitkällä aikavälillä.

Kokonaisuutena lisätyt sankarit ovat erittäin onnistuneita, ja ne sopivat vanhan kaartin sekaan oikein hyvin. Tosin edeltäjässä tiettyihin hahmoihin tottuneet ovat joutuneet taatusti muuttamaan pelityyliään reippaasti, sillä joidenkin sankareiden ominaisuuksia on rukattu reilulla kädellä. Täysin uusille Overwatch-pelaajille tiedoksi: alkuun kaikki hahmot eivät ole käytössä, vaan ne tulee avata pelaamalla.

Lyhyesti tiivistän, että meno on yhtä koukuttavaa kuin ennenkin, vaikka tiimin käyttäytyminen onkin hyvin usein ratkaisevaa lopputuloksen kannalta – tämä reilun 150 ottelun otannalla. Eikä ainakaan toistaiseksi ole tullut vastaan pelaajia, jotka pröystäilisivät ostamansa skinin komeudella.

Tekniset ongelmat varjostavat

Uudenkarhean julkaisun hankaluutena monet pelaajat ovat joutuneet kärsimään bugeista, jotka koskevat lisäsisältöpakettia. Sosiaalisessa mediassa kerrotaan, että osa ei ole esimerkiksi saanut paketin krediittejä laisinkaan ja ostoksen jälkeen peli on saattanut tarjota maksullista pakettia edelleen ostettavaksi. Näin kävi myös omalla kohdallani, enkä saanut krediittejä, mutta Battle Pass -levelit ovat kertyneet alusta asti. Tämänhetkisen tiedon mukaan Blizzard selvittää asiaa – aikataulusta ei ole kuitenkaan puhuttu mitään.

Overwatch 2:n ensimmäinen kausi päättyy aikavyöhykkeestä riippuen joko 6. tai 7. päivä joulukuuta, joten 4. lokakuuta alkaneelle kaudelle tulee mittaa kaikkiaan yhdeksän viikkoa.